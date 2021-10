Russell Westbrook veut être un protagoniste des Lakers de Los Angeles

Voir, c’est croire. Un joueur, comme Russell Westbrook, qui n’a rien gagné au niveau collectif de toute sa carrière et qui a dynamisé des projets sportifs de grandes aspirations, il a signé pour Les Lakers de Los Angeles et, au lieu de tirer l’humilité et de chercher à se mettre au service du collectif et de se soumettre à Lebron James et Anthony Davis, il revendique à plusieurs reprises l’importance et que ses compagnons s’adaptent à lui. C’est ce que fait le controversé gardien de Los Angeles, dont le début de saison a été catastrophique, perdant des ballons partout et incapable de faire jouer l’équipe et de lui donner un bon rythme de jeu. Ses propos sur ESPN indiquent que les Lakers pourraient avoir un problème beaucoup plus important que prévu.

« Les gars découvrent comment jouer avec moi, quelles positions occuper lorsque nous courons et comment nous pouvons jouer plus vite. Je sais que je dois essayer de m’éloigner un peu du ballon et de prendre de la place, mais je suis à l’aise en ce moment. panique, j’aime aller de moins en plus dans la saison. A ce stade, personne ne gagne ou ne perd de championnat, donc je pense que si nous travaillons bien, nous pouvons atteindre notre meilleur niveau. Il est essentiel que nous nous sentions à l’aise avec les uns les autres afin de construire un projet gagnant », a affirmé un Westbrook qui met la tête à Frank Vogel, incapable jusqu’à présent de trouver un moyen de jouer pour l’équipe.

Westbrook a une moyenne de 11,5 points et 8 rebonds par match

Rajon Rondo a une belle opportunité de jouer de nombreuses minutes si le meneur de jeu continue à ce niveau minable, mais le joueur vétéran n’affiche pas non plus un bon niveau de basket. Le prochain duel de Les Lakers de Los Angeles c’est contre les Grizzlies de Memphis et une défaite pourrait être moralement fatale. « Nous avons beaucoup parlé ces jours-ci, nous travaillons bien, détectons les erreurs et imaginons comment les résoudre. Je pense que nous avons beaucoup grandi en tant qu’équipe ces jours-ci », a-t-il déclaré. Frank Vogel affichant un optimisme admirable.