Russell Wilson célèbre sa soeur Anna après sa victoire au championnat de la NCAA ⋆ .

Russell Wilson a envoyé des messages de félicitations à sa petite sœur Anna Wilson après qu’elle et son équipe de basket-ball universitaire aient remporté le championnat national 2021.

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle n’est pas le seul athlète talentueux de la famille. Sa jeune sœur joue pour l’équipe féminine de basket-ball de l’Université de Stanford et les a aidées à remporter une victoire monumentale. Selon le New York Times, la victoire a mis fin à une sécheresse de 29 ans pour le titre à l’université.

Sous la direction du légendaire entraîneur-chef Tara VanDerveer, les cardinaux ont battu le Chats sauvages de l’Arizona 54-53, marquant leur première victoire de championnat depuis 1992. Après leur victoire, Wilson a donné à sa petite sœur un cri public sur les médias sociaux.

« Conduire. Sera. Passion. Énergie. Vous avez tout gagné grâce au travail acharné, au leadership, à la prière et à une foi incommensurable », a écrit la star de la NFL. «Je t’aime Anna Wilson.

Je t’aime, champion. »

Dans un essai de 2020 publié sur ESPN, Anna a écrit sur la façon dont sa passion pour le sport a grandi après avoir fait face à la maladie et à la mort de son père.

«Le sport était devenu un exutoire pour moi quand mon père était en vie. Cela m’a fait oublier qu’il était malade. Après son départ, ma mère étant au travail tout le temps et mes frères absents, cela a comblé une partie de ce vide », a-t-elle écrit. «Alors j’ai vécu au gymnase.»

Anna Wilson

Field Gulls a rapporté que Wilson est un joueur défensif hautement qualifié et a représenté 5 points, 4 rebonds et 3 passes décisives dans le match pour le titre. Elle a été élue Joueuse co-défensive Pac-12 de l’année pour la saison 2020-2021 et a été nommée dans l’équipe Pac-12 All-Defensive.

« Nous sommes ravis de remporter le championnat COVID », a déclaré VanDerveer dans une interview sur ESPN après le match, selon le NYT.

L’entraîneur des Wildcats de l’Arizona Adia Barnes a partagé un message encourageant après la perte de l’équipe, selon SB Nation.

«Cette équipe est si spéciale. Je suis si fier. Nous nous sommes battus. Nous n’étions pas la meilleure équipe du tournoi. Personne ne pensait que nous serions là. Nous nous croyions les uns les autres. Nous n’avons pas joué un très bon match, mais nous nous sommes battus. Nous avons joué notre cœur.

Elle a ajouté: «Nous sommes tombés en une possession. Cela ne se résume pas à la dernière possession, mais à toutes les petites choses. La marge d’erreur est si mince dans un match de championnat. C’est un territoire inconnu pour les Wildcats. Notre programme n’avait pas été au tournoi depuis 15 ans, 16 ans. Nous n’avons jamais joué dans le match de championnat. »

Le Stanford Cardinal célèbre la victoire de l’équipe contre les Wildcats de l’Arizona le 04 avril 2021 à San Antonio, au Texas. (Photo par Carmen Mandato / .)

«Mais je n’ai pas honte. Comme, nous sommes arrivés au match de championnat. Nous sommes tombés dans le panier de remporter un championnat national. Alors je suis fier. C’est dur. Ça fait mal. Comme si mon cœur était brisé. Mais je ne peux rien demander de plus à cette équipe. Pour tirer 28% et venir à moins d’un point, 27% des trois, perdez d’un point. Nous avons très bien fait d’autres choses, donc je suis fier. Personne ne pensait que nous jouerions un match de championnat. »

