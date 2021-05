Russell Wilson et Ciara signent un premier accord de production télévisuelle et cinématographique avec Amazon Studios

Russell Wilson et Ciara lors d’un événement de la bibliothèque du comté de King à Tukwila en février 2019 (Crédit: . File Photo / Kurt Schlosser)

Russell Wilson et Ciara se lancent dans la production cinématographique et télévisuelle avec Amazon Studios.

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle et son épouse, lauréate d’un Grammy, ont signé un accord de premier regard pour développer et produire des séries et des films scénarisés avec Amazon, a rapporté mardi Variety. Le couple a formé une société de production appelée Why Not You Productions.

Wilson et Ciara ont qualifié Amazon Studios de «l’un des studios de divertissement les plus excitants» et ont déclaré que le studio «avait montré une forte croyance en notre vision d’apporter des histoires inspirantes au monde».

POURQUOI PAS VOUS PRODUCTIONS !!! ALLONS-Y!!! UNE TELLE BÉNÉDICTION! @ WhyNotYouProd @ AmazonStudios @ Ciara https://t.co/465yaf4KDD – Russell Wilson (@DangeRussWilson) 11 mai 2021

Le couple a un ami au sommet d’Amazon dans le PDG Jeff Bezos. Au-delà de la fabrication de crêpes avec Bezos en 2018, Bezos était également un investisseur dans la start-up de réseautage social de Wilson, TraceMe. L’entreprise a finalement été rachetée par Nike.

Wilson est également PDG de West2East Empire, une société de gestion et de production de marque basée à Seattle, et le couple dirige la fondation à but non lucratif Why Not You avec d’autres entreprises, y compris une ligne de mode. Ciara a vendu plus de 23 millions de disques et 22 millions de singles dans le monde.

Wilson, qui en est à sa 10e saison avec les Seahawks, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il espérait être vu comme plus qu’un joueur de football, et comme quelqu’un qui est «innovant et créatif, quelqu’un qui construit quelque chose à partir de rien. Nous voulons avoir un impact sur des vies. Nous voulons juste raconter des histoires qui se connectent au monde et aux émotions. »

Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, a qualifié Wilson et Ciara de «véritable duo de producteurs puissants».

«Nous partageons une passion pour le développement d’histoires diverses et émotionnelles qui peuvent inspirer le monde et répandre la positivité et l’espoir. Notre monde en a certainement besoin », a déclaré Salke dans Variety.