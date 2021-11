Russell Wilson fait une grande annonce sur le statut de blessure au doigt

Russell Wilson vient de faire une grande annonce sur l’état de sa blessure. Le quart-arrière des Seahawks de Seattle est allé sur Twitter lundi pour montrer une vidéo de lui en train de retirer le plâtre de son doigt blessé et de lui regarder des radiographies. Il montre ensuite Wilson au Lambeau Field, où les Seahawks joueront leur prochain match. À la fin de la vidéo, Wilson est vu s’entraîner et porter son uniforme des Seahawks, et dans la légende, Wilson écrit « C’est l’heure ».

Peu de temps après que Wilson a tweeté la vidéo, Adam Schefter d’ESPN a rapporté que le Dr Steve Shin, qui a pratiqué l’opération du doigt sur Wilson en octobre, l’a officiellement autorisé lundi à jouer contre les Packers dimanche. Quand tout a été dit et fait, Wilson a raté trois matchs et les Seahawks sont allés 1-2 au cours de cette période. Shin a ensuite publié une déclaration sur Wilson.

C’est l’heure. pic.twitter.com/DVdHxn9hos – Russell Wilson (@DangeRussWilson) 8 novembre 2021

« Bien que ce soit un territoire inexploré (je n’ai jamais vu dans ma carrière une blessure aussi grave à la main de lancer d’un quart-arrière de la NFL), j’ai également rencontré un joueur si engagé dans sa thérapie postopératoire et avec autant de conviction pour revenir au même , sinon meilleur, niveau de performance qu’il avait avant la blessure », a déclaré Shin. Je suis absolument émerveillé par ses progrès, à tel point que je peux maintenant l’autoriser en toute confiance pour un retour complet au jeu sans réserve. »

La semaine dernière, Wilson a publié une photo de l’épingle retirée du majeur réparé chirurgicalement. Wilson s’est blessé lors de la défaite des Seahawks lors de la 5e semaine contre les Rams de Los Angeles. Pete Carroll, entraîneur-chef des Seahawks, a parlé aux journalistes avant la mise à jour de Wilson.

« Je ne sais pas quand il sortira et je n’ai aucune mise à jour pour vous », a déclaré Carroll, selon ESPN. « Vraiment, nous espérons juste le meilleur pour son retour et que tout soit très bien géré alors que nous le mettons dans le mode où il commence à utiliser sa main et son doigt avec le football et tout ça. Alors nous devons juste faire du bon travail et voir ce qui se passe. Il n’y a aucune mise à jour pour le moment. »

Le quart-arrière vétéran Geno Smith a succédé à Wilson. Et au cours des trois matchs qu’il a commencés, Smith a complété 70,51 % de ses passes et lancé pour 571 verges, quatre touchés et aucune interception avec une note de 108,4 passeurs. Malgré la perte de deux de ses trois départs, les Seahawks ne sont qu’à un match de la dernière place de joker au classement NFC.