Russie-Europe-Ukraine : Gazoducs – The Financial Express

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Nord Stream est un système de gazoducs offshore en Europe, passant sous la mer Baltique de la Russie à l’Allemagne. Il comprend deux pipelines de Vyoberg à Lubmin formant l’original Nord Stream ou Nord Stream 1 (2011-12), et deux autres pipelines d’UstLuga à Lubmin appelés Nord Stream 2. À 1 222 km, Nord Stream 1 est le plus long pipeline sous-marin au monde. . La pose de Nord Stream 2 a été réalisée en 2018-21, la première ligne a été achevée en juin 2021 et la seconde en septembre 2021, suite à l’allègement en mai 2021 des sanctions américaines à l’encontre des entreprises allemandes impliquées dans le projet avec la Russie. Nord Stream a une capacité annuelle totale de 55 milliards de mètres cubes, le Nord Stream 2 de 1200 km de long devrait doubler cette capacité à 110 milliards de mètres cubes.

La majeure partie de l’approvisionnement en gaz naturel de l’UE provient de la Russie. En 2020, le gaz russe représentait 43 % des importations totales de gaz dans l’UE. Un tiers du gaz russe à destination de l’UE transite par l’Ukraine. Plusieurs États de l’UE sont donc très sensibles aux relations russo-ukrainiennes. Des conflits antérieurs ont vu la Russie fermer ses gazoducs vers l’Ukraine, laissant des millions d’Européens sans gaz pendant les mois d’hiver de 2006 et 2009. En conséquence, certains États de l’UE ont commencé à explorer des voies alternatives pour obtenir du gaz sans interruption. Cela a conduit à la poussée pour Nord Stream 2 (et Turk Stream, un gazoduc du sud pour transporter du gaz de la Russie vers les Balkans via la Turquie sous la mer Noire). Les choses ont atteint leur paroxysme avec l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014 et la rupture des relations avec l’Ukraine qui en a résulté. En 2017, les partenaires occidentaux de Gazprom ont accepté d’aider à financer Nord Stream 2, qui coûte 11 milliards de dollars. En janvier 2018, l’Allemagne avait accordé des permis pour sa construction.

Les projets Nord Stream ont été farouchement opposés par les États-Unis au motif que la fourniture directe de gaz à l’Europe renforcerait l’influence économique et politique de la Russie sur la région. The Economist a averti que l’Europe devenait dépendante de la Russie alors que les propres réserves de la Russie étaient en déclin et pourraient rencontrer des problèmes face à une augmentation de la demande intérieure et étrangère. Les partisans du gazoduc affirment que l’opposition des États-Unis découle de leur souhait de vendre davantage de gaz naturel liquéfié à l’Europe et considère donc l’accord avec la Russie comme un obstacle à ses intérêts commerciaux. La compagnie de gazoduc Gazprom de Russie soutient que le gazoduc est plus important pour l’Allemagne que pour la Russie, qui pourrait facilement vendre le gaz à la Chine et à d’autres pays asiatiques.

Les pays d’Europe centrale et orientale qui chevauchent des pipelines alternatifs (Ukraine, Slovaquie, République tchèque, Biélorussie et Pologne) voient Nord Stream 2 comme une décision de la Russie de contourner les pays de transit traditionnels et, par conséquent, une réduction importante des frais de transit pour eux. Le pays de l’UE perdra des frais de transit allant jusqu’à 720 millions de dollars/an de Nord Stream 1 et 4,3 milliards de dollars/an de Nord Stream 2. De plus, l’Ukraine craint de perdre son influence sur l’Europe alors que ses pipelines deviennent obsolètes et que la Russie se sentirait audacieuse de s’en mêler davantage. sans conséquence. D’autres craignent que le plan à long terme de la Russie soit d’exercer une influence politique sur eux en menaçant leur approvisionnement en gaz sans affecter l’approvisionnement de l’Europe occidentale. La Russie n’a pas ratifié le traité sur la Charte de l’énergie. Après les guerres du gaz russo-ukrainiennes, ainsi que la politique étrangère envers l’Europe de l’Est, il a été soutenu que les approvisionnements en gaz par la Russie peuvent être utilisés comme un outil politique.

La réponse russe a été que le gazoduc augmente la sécurité énergétique de l’Europe et que les critiques sont causées par l’amertume concernant la perte d’importants revenus de transit, ainsi que la perte d’influence politique qui découle de la capacité des pays de transit à conserver les approvisionnements en gaz russe. vers l’Europe occidentale en otage de leurs agendas politiques locaux. Cela réduirait la dépendance de la Russie vis-à-vis des pays de transit car, pour la première fois, cela relierait directement la Russie à l’Europe occidentale.

On prétend que le secteur énergétique russe manque de transparence et Gazprom ne fait pas exception. Une enquête antitrust contre Gazprom révèle plusieurs pratiques abusives à l’encontre des destinataires dans l’UE et, de ce point de vue, considérées comme renforçant encore plus la position de Gazprom dans l’UE. De plus, si les relations entre la Russie et l’Europe devaient se dégrader, la Russie couperait l’approvisionnement en gaz, comme ce qu’elle a fait à l’Ukraine. On craint également que la présence militaire russe en mer Baltique ne s’intensifie, déstabilisant ainsi les États baltes. La Suède, par exemple, s’inquiète de l’augmentation de la présence navale de la Russie dans la zone économique suédoise et du fait que les Russes pourraient l’utiliser pour le renseignement militaire. Il est avancé que les câbles à fibres optiques et les stations de répéteur le long du pipeline pourraient théoriquement également être utilisés à des fins d’espionnage. On prétend également que les coûts d’entretien d’un pipeline sous-marin sont plus élevés que ceux d’un itinéraire terrestre.

Gazprom a rejeté ces préoccupations comme risible qu’un gazoduc pourrait être une arme dans une guerre d’espionnage. La Russie et l’Allemagne ont affirmé que le gazoduc entraîne des économies économiques en raison de l’élimination des frais de transit (car les pays de transit seraient contournés), et un une pression de fonctionnement plus élevée du pipeline offshore qui conduit à des coûts d’exploitation inférieurs (en éliminant la nécessité de stations de compression à mi-chemin.). Gazprom a annoncé qu’il détournerait 20 milliards de mètres cubes de gaz des pipelines ukrainiens vers Nord Stream.

Les critiques soutiennent que le pipeline n’est pas compatible avec les objectifs climatiques européens. Le plus grand impact environnemental, affirme-t-on, résulterait d’une augmentation des importations de gaz naturel dans l’UE, entraînant la libération de 110 millions de tonnes supplémentaires d’émissions de CO2 par an, ce qui serait en conflit avec les efforts de décarbonisation. De plus, comme le gazoduc traverse la voie navigable vers les ports polonais, il est à craindre qu’il réduise la profondeur des voies navigables menant aux ports. Il existe également des inquiétudes concernant la perturbation des fonds marins et le délogement de substances toxiques de la Seconde Guerre mondiale, notamment des mines, des déchets chimiques, etc. déversés dans la mer Baltique. L’impact sur les oiseaux et la vie marine est également une préoccupation. Ceux-ci sont rejetés par la Russie comme exagérés et motivés politiquement et que tous ces aspects ont été pris en compte dans l’évaluation de l’impact environnemental du projet pendant la phase de construction.

Finalement, en juillet 2021, la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Joe Biden ont conclu un accord selon lequel les États-Unis pourraient déclencher des sanctions si la Russie utilisait Nord Stream comme « arme politique ». L’accord vise à empêcher la Pologne et l’Ukraine d’être coupées des approvisionnements en gaz russe. L’Ukraine obtiendra un prêt de 50 millions de dollars pour les technologies vertes jusqu’en 2024 et l’Allemagne mettra en place un fonds d’un milliard de dollars pour promouvoir la transition de l’Ukraine vers l’énergie verte afin de compenser la perte des frais de transit du gaz. Le contrat de transit du gaz russe par l’Ukraine sera prolongé jusqu’en 2034, si la Russie est d’accord.

Nord Stream 2 représente une route plus courte vers l’Europe que les pipelines ukrainiens et étant moderne, il est efficace et moins cher à entretenir. Il diminuera les risques dans les zones de transit instables. La construction du gazoduc Nord Stream 2 est terminée mais attend l’approbation réglementaire avant de pouvoir commencer à fournir le gaz. Ce n’est qu’une question de temps avant que les régulateurs allemands de l’énergie n’approuvent. La chancelière allemande Angela Merkel l’a soutenu dans l’intérêt d’un gaz moins cher pour les Allemands. Son prédécesseur Schroeder travaille maintenant pour Gazprom. L’Autriche y est également favorable. La tâche n’est pas si facile dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

Nord Stream 2 a attiré l’attention alors que les prix de l’énergie ont grimpé en flèche à travers l’Europe. La hausse des prix du gaz et de l’électricité pourrait annuler la récente reprise économique et les dirigeants sont donc sous pression pour agir afin d’atténuer l’impact. L’augmentation des importations de gaz en provenance de Russie pourrait apporter une sorte de soulagement à court terme, mais il y a des questions difficiles sur ce qu’il faut faire à moyen et à long terme. L’objectif d’une Europe neutre en carbone a soulevé la question du type de mix énergétique que ces pays devraient avoir. Certains voient le gaz naturel, un combustible fossile, pour réduire les émissions de CO2, d’autres soutiennent que l’indépendance énergétique est primordiale, d’où et les énergies renouvelables devraient être l’option – pour les premiers, en Europe occidentale, il y a peu d’appétit. En mars 2021, l’Allemagne sort du nucléaire et choisit de s’orienter vers une économie bas carbone. Par conséquent, l’Allemagne a commencé à compenser son mix énergétique par un approvisionnement accru en gaz naturel.

Une étude représentative de Forsa de mai 2021 a révélé que 75 % des Allemands étaient favorables à Nord Stream2. La commission des relations économiques de l’Europe de l’Est a critiqué le fait que les sanctions américaines menaçaient les processus démocratiques en Allemagne et en Europe, mettant en danger les intérêts de l’Allemagne et causant des dommages de plusieurs milliards d’euros au détriment des contribuables et des entreprises européens. Les approbations pour la livraison de gaz via Nord Stream 2 ont encore été retardées fin novembre 2021 lorsque l’Allemagne a exigé qu’une partie de l’entité commerciale détenue par Gazprom soit transférée à la propriété allemande ; parallèlement, les États-Unis ont imposé davantage de sanctions financières aux entreprises russes impliquées dans le projet. L’Allemagne a exhorté le Congrès américain à ne pas sanctionner le projet car cela affaiblirait la «crédibilité des États-Unis» et «minerait l’unité transatlantique». Les analystes énergétiques déclarent que le retard des livraisons de gaz via Nord Stream 2 a considérablement aggravé la crise énergétique de 2021.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien et ancien envoyé auprès de l’UE. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

