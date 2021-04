Russie: le Royaume-Uni doit prendre position alors que la panique de l’invasion de Poutine balaie l’Europe, déclare le député | Monde | Nouvelles

Merkel “ sous pression ” pour suspendre Nord Stream 2, selon un expert

Et Daniel Kawczynski a déclaré que la décision de l’Allemagne de poursuivre son accord controversé sur l’oléoduc Nord Stream 2 revenait à «verser de l’essence» dans la région – tout en révélant qu’il avait écrit au Premier ministre Boris Johnson pour l’exhorter à «prendre les devants». M. Kawczynski, député de Shrewsbury et d’Atcham, s’exprimait à un moment de fortes tensions, le ministre ukrainien de la Défense Andrii Taran affirmant hier que 110 000 soldats russes étaient actuellement déployés aux frontières. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a ensuite affirmé que le service de sécurité russe du FSB avait brièvement arrêté hier un diplomate ukrainien à Saint-Pétersbourg.

La situation est comme une poudrière. Les Allemands versent de l’essence, et cela pourrait exploser Daniel Kawczynski

M. Taran a également suggéré que le président russe Vladimir Poutine était sur le point de déplacer des armes nucléaires en Crimée, que la Russie a annexée en 2014, incitant l’Occident à imposer des sanctions qui restent en vigueur à ce jour.

M. Kawczynski, d’origine polonaise, a déclaré à Express.co.uk: «Permettez-moi de le dire ainsi, la situation est comme une poudrière. Les Allemands versent de l’essence, et cela pourrait exploser. Et le gouvernement du Royaume-Uni semble muet. C’est faux.”

Faisant référence à Nord Stream 2, un gazoduc sous-marin qui acheminerait du gaz directement en Allemagne, en contournant les États baltes et la Pologne, il a ajouté: «Je pense que le gouvernement britannique n’a pas défié ce projet par le biais de sanctions, ce que j’ai appelé car, sape en fait le rôle de la Grande-Bretagne sur le continent européen avec nombre de ces pays.

«Ce que nous, ce que nous espérons au-delà de ce que nous espérons, c’est que lors des élections de septembre, les Verts qui sondent actuellement 20% dans les sondages d’opinion en Allemagne, deviendront un partenaire de la CDU et des Verts. fera une condition pour entrer dans la coalition de dire, vous devez arrêter ce projet.

«Il est probable que cela se produise et ce que la Grande-Bretagne doit faire maintenant avant les élections, c’est dire que nous avons l’intention de nous joindre aux Américains pour imposer des sanctions à toute entreprise impliquée dans ce projet.»

Un char ukrainien dans l’est du pays (Image: GETTY)

Daniel Kawczynski a déclaré que l’Ukraine était “comme une poudrière” (Image: Parliament TV)

M. Kawczynski a déclaré: «Ce projet consiste à conduire un entraîneur et des chevaux à assumer nos responsabilités mutuelles en tant que partenaires de l’OTAN pour se protéger les uns les autres du point de vue de la sécurité.

«C’est un acte égoïste très dangereux. Les Allemands ne faisaient qu’exercer une pression incalculable sur les États baltes et l’Ukraine, la Pologne et d’autres.

«J’ai écrit à Boris Johnson pour dire que l’Europe crie sur cette question et que vous devez prendre les devants sur cette question et l’expliquer à l’électorat britannique.

«Si les Russes nous ont appris une chose, ils utilisent la tactique du salami. Tout d’abord, l’Ossétie du Sud, puis l’invasion de la Crimée – ce sont de petites tactiques de salami méthodiques, soigneusement conçues et si nous autorisons le pipeline Nord Stream 2, ce sera le plus grand catalyseur de l’agression russe dans la région.

M. Kawczynski a déclaré qu’il s’était entretenu cette semaine avec des ambassadeurs des 12 pays qui composent l’initiative des trois mers, ainsi nommée parce qu’elles bordent toutes au moins l’une des trois mers d’Europe, la mer Noire, la mer Adriatique et les pays baltes.

LIRE LA SUITE: Le monde retient son souffle alors que Biden expulse 10 diplomates russes

Une armée ukrainienne se bat contre les séparatistes russes dans l’est du pays (Image: GETTY)

La chancelière allemande, Angela Merkel (Image: GETTY)

Tous sont membres de l’Union européenne et tous, à l’exception de l’Autriche, sont membres de l’OTAN.

M. Kawczynski a ajouté: «Il y a un récit différent qui émane maintenant de l’Initiative des Trois Mers, qui est en contraste frappant avec l’axe franco-allemand, qui a contrôlé le destin de notre continent pendant peut-être bien trop longtemps.

«En cette ère post-Brexit, le thème récurrent que nous avons entendu de ces ambassadeurs, c’est que le Royaume-Uni a peut-être quitté l’Union européenne, mais ils nous considèrent comme un acteur clé sur le continent, car nous sommes un membre permanent de l’ONU. Conseil de sécurité parce que nous avons le plus grand nombre et les meilleures forces armées, parce que nous sommes le cinquième département du monde.

«Il est donc essentiel que le Royaume-Uni réponde maintenant à ces attentes en prenant l’initiative de défier l’Allemagne sur son comportement hautement inapproprié que son pays poursuit directement avec la Russie. C’est en plein visage pour la solidarité de l’OTAN. »

M. Kawczynski a expliqué: «L’Ukraine reçoit 3 milliards de dollars par an pour le transit du gaz transitant par son pays, ce qui constitue un coup de pouce essentiel pour son économie, mais l’action égoïste de l’Allemagne sera la plus grande menace pour la sécurité énergétique ukrainienne, car les Russes peuvent couper les approvisionnements tout en continuer à approvisionner leurs marchés occidentaux lucratifs.

NE MANQUEZ PAS

Avertissement Eurostar: la crise pourrait “ faire faillite ” les entreprises de l’UE [INSIGHT]

Eurostar a mis en garde la survie comme un “ risque réel ” alors que la France et le Royaume-Uni se disputaient [ANALYSIS]

Le Royaume-Uni a dit de ne pas tomber dans les exigences «effrontées» de l’Eurostar: «C’est une propriété française! [INSIGHT]

Une propriété endommagée par des obus dans l’est de l’Ukraine (Image: GETTY)

Le président russe Vladimir Poutine (Image: GETTY)

«C’est un comportement hautement irresponsable envers un pays comme l’Ukraine et c’est pourquoi je suis allé voir l’ambassadeur d’Ukraine pour en parler.»

M. Kawczynski, qui a déclaré que ses racines polonaises lui conféraient une affinité avec l’Ukraine voisine, a déclaré: «Lorsque je faisais partie de la commission des affaires étrangères, nous sommes allés à Donetsk en 2017 et c’est la seule fois que j’étais à la surface de la lune, car tout était détruit, je veux dire qu’il n’y avait rien là-bas à part les décombres.

«Nous avons donc vu de première main ce dont les Russes sont capables, c’est-à-dire anéantir des communautés entières si c’est ce qu’ils jugent nécessaire.»

Interrogé sur la question de savoir si l’ambassadeur ukrainien Vadym Prystaiko avait exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’une invasion russe, M. Kawczynski a répondu: «L’Ukraine a déjà été envahie.

“Maintenant, il y a des spéculations sur les Russes allant jusqu’à Maricopa, qui est encore plus loin en Ukraine.”

La puissance militaire de la Russie en chiffres (Image: Express)

Il a averti: «Avec l’accumulation massive de chars et d’artillerie russes à la frontière, la situation est de plus en plus déstabilisée.

«Avec le pipeline Nord Stream 2, les Allemands offrent aux Russes une carte Get Out of Jail Free.

«C’est un énorme levier parce que l’économie russe est en difficulté. Leur principale exportation est le gaz.

«Parce que leur économie est en chute libre, ils ont désespérément besoin d’exporter ce gaz vers l’Europe.»

Contrairement à l’Allemagne, le Royaume-Uni «agissait de manière très raisonnable», a déclaré M. Kawczynski, en important du gaz liquéfié du Qatar, de Norvège, d’Amérique et d’autres pays que la Russie.

Nordstream 2 fonctionnera sous la mer Baltique (Image: GETTY)

Il a ajouté: «Je pense que les Allemands doivent suivre l’exemple britannique, qui n’est pas d’acheter du gaz à un pays qui est la plus grande menace pour l’OTAN.

«C’est illogique, et cela met également l’Ukraine dans une position très désagréable pour le chantage sur son propre approvisionnement énergétique.

«Les Russes pourraient fermer les robinets demain.

«Ils peuvent approvisionner l’Europe occidentale par ce gazoduc sous-marin, et dans toute confrontation future avec l’Ukraine, ils n’auront pas besoin de tirer un seul coup de feu. Ils coupent simplement l’approvisionnement en gaz, tous les incubateurs des hôpitaux cessent de fonctionner, toute l’industrie s’arrête.

«Si vous contrôlez l’approvisionnement en gaz d’un pays, vous contrôlez l’économie.»