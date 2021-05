Russie: les craintes de guerre alors que l’expert avertit que Poutine pourrait déclencher tout conflit | Monde | Nouvelles

Le renforcement important de l’armée russe à la frontière avec l’Ukraine en avril a fait craindre un conflit armé entre les deux nations. L’UE a estimé que plus de 100 000 soldats russes s’étaient rassemblés dans la région ainsi qu’en Crimée.

Bien que les tensions se soient un peu apaisées après que Moscou a annoncé le retrait de ses troupes, la menace d’une nouvelle escalade demeure.

La semaine dernière, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré qu’il avait ordonné à un certain nombre d’unités proches de la frontière de se retirer.

M. Shoigu a déclaré: “Les troupes ont démontré leur capacité à fournir une défense crédible pour le pays.”

Glenn Diesen, professeur à l’Université du sud-est de la Norvège et rédacteur en chef à Russia in Global Affairs, a expliqué que la guerre est probable si les accords de paix sont menacés.

«Alors que l’Allemagne et la France ont insisté sur la mise en œuvre de l’Accord de Minsk, elles n’ont pas voulu faire pression sur le gouvernement de Kiev car elles ont donné la priorité à la” solidarité “contre la Russie.”

Le professeur Diesen a souligné à quel point la résolution des divisions internes et du conflit en Ukraine est «extrêmement difficile» car elle est «intrinsèquement» liée à la division continue de l’Europe après la guerre froide.

Il a poursuivi: «L’Occident a soutenu les Ukrainiens de l’Ouest en 2014 pour renverser leur gouvernement ami de la Russie, et la Russie a depuis soutenu les Ukrainiens de l’Est rejetant la légitimité des nouvelles autorités de Kiev.

«La guerre civile en Ukraine est donc une manifestation de la rivalité des grandes puissances pour établir de nouvelles lignes de division en Europe que nous appelons paradoxalement« l’intégration européenne ».

«Sans aucun progrès vers un règlement pacifique dans le Donbass et la réorganisation des relations entre l’Ouest et la Russie, l’Ukraine et la Russie chercheront en fin de compte à résoudre la crise unilatéralement.»