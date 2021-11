Russie : les troupes britanniques se préparent à un déploiement immédiat en Ukraine face au risque d’invasion | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que tous les yeux sont rivés sur la crise humanitaire actuelle à la frontière biélorusse-Pologne avec des milliers de demandeurs d’asile essayant d’entrer dans l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont averti que la Russie pourrait préparer une invasion de l’Ukraine. Une source britannique de la défense a déclaré : « L’anxiété vient du fait que nous ne savons pas ce qui va se passer.

« C’est une situation imprévisible.

La Russie a nié toutes les allégations de conflit éventuel et a déclaré que sa présence militaire près de la frontière ukrainienne n’était qu’une réaction à l’augmentation des activités de l’alliance transatlantique de l’OTAN dans la région.

« De tels gros titres ne font qu’alimenter inutilement et sans fondement les tensions », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« La Russie ne représente une menace pour personne », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu’il y avait près de 100 000 soldats russes près de la frontière ukrainienne et que les pays occidentaux avaient partagé des informations sur les mouvements de troupes russes actifs avec Kiev, rapporte ..

« J’espère que le monde entier pourra désormais voir clairement qui veut vraiment la paix et qui concentre près de 100 000 soldats à notre frontière », a-t-il déclaré mercredi dans un discours.

Le Royaume-Uni est prêt à intervenir pour aider l’Ukraine si le conflit s’intensifie, car 600 soldats britanniques du Special Air Service (SAS) et du Parachute Regiment ont été avertis qu’ils pourraient être envoyés dans le pays en quelques heures.

Le Sunday Mirror rapporte que les chefs de la défense et le chef du MI6 ont informé No10 que le président russe Vladimir Poutine représente un danger clair et présent pour l’Ukraine et l’Occident.

Tony Blinken, le secrétaire d’État américain, a déclaré : « Nous n’avons pas de clarté sur les intentions de Moscou, mais nous connaissons ses règles de jeu, et notre inquiétude est que la Russie puisse commettre la grave erreur de tenter de ressasser ce qu’elle a entrepris en 2014 .

« Nous sommes préoccupés par les informations faisant état d’une activité russe inhabituelle près de l’Ukraine.

« Nous examinons cela de très, très près.

« Nous consultons également très étroitement nos alliés et partenaires.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que le mouvement de troupes russe était « inhabituel par sa taille et sa portée » et a ajouté : « Nous exhortons la Russie à être claire sur ses intentions ».