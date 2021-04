Russie news: Des milliers de personnes s’opposent à Poutine et ignorent les menaces de protestation en faveur de Naval | Monde | Nouvelles

Des manifestations ont éclaté dans tout le pays aujourd’hui pour soutenir le rival politique emprisonné de Poutine, Alexei Navalny. Jusqu’à 400 personnes ont été arrêtées dans tout l’État alors qu’elles étaient arrêtées par la police après avoir protesté contre le traitement de M. Navalny qui est en grève de la faim en détention, selon OVD-Info, un groupe qui surveille les détentions et les manifestations. Les médecins de M. Navalny ont averti qu’il pourrait mourir à tout moment alors que des responsables de sa campagne ont révélé que des assistants avaient été arrêtés à Saint-Pétersbourg aujourd’hui.

Réunis à Moscou, les manifestants ont scandé “la liberté à Navalny!” et “laissez entrer les médecins!” bien que les autorités aient déclaré que le militant avait reçu le même traitement que tous les autres détenus.

Ilya, un étudiant de 19 ans, a déclaré: «Tout le monde se rend compte que les autorités actuelles n’ont rien de nouveau à proposer pour le pays.

«Nous avons besoin d’une nouvelle génération de politiciens.

“Je vois Navalny comme l’un d’eux.”

La police de Moscou a fait état de 6 000 arrestations dans la capitale, tandis que 20 personnes ont également été arrêtées par les forces de sécurité dans la ville de Krasnodar.

Les manifestations surviennent alors que Poutine a averti l’Occident de ne pas franchir les lignes rouges de la Russie, sinon les États-Unis subiront des conséquences lors de son discours annuel au pays.

M. Poutine a déclaré: «Quiconque organise des provocations qui menacent notre sécurité centrale le regrettera comme s’il n’avait jamais rien regretté auparavant.

«Nous nous comportons avec la plus grande retenue et modestie, souvent ne réagissons pas du tout non seulement à des actions hostiles, mais même à une impolitesse pure et simple.

M. Navalny a été emprisonné en février après son retour d’Allemagne en Russie, où il s’est remis d’une attaque d’agent neurotoxique presque fatale l’année dernière.

Il a entamé une grève de la faim après avoir affirmé qu’il était mal traité par les gardiens de la prison.

L’UE s’est également jointe aux appels condamnant le traitement de Navalny et la détention de ses partisans aujourd’hui.

Le chef du Parlement européen, Charles Michel, a déclaré: «La détention des partisans d’Alexey Navalny avant les manifestations prévues en Russie aujourd’hui est déplorable.

«Les autorités doivent respecter le droit de réunion.