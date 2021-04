Russie nouvelles: Poutine a envoyé un avertissement désastreux sur le chaos frontalier ukrainien – «Il y aura des conséquences | Monde | Nouvelles

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a ordonné à M. Poutine de «désamorcer immédiatement la situation» tout en réitérant le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer un grand nombre de chars et d’autres matériels se massant près de la frontière occidentale de la Russie avec l’Ukraine, tandis que d’autres images auraient montré plus d’équipement transporté à travers la Crimée, que M. Poutine a annexé en 2014.

M. Weber, le chef du parti populaire européen au Parlement européen, s’est adressé à Twitter pour exprimer son inquiétude hier.

Il a posté: «La #Russie joue avec le feu avec son renforcement militaire vers la frontière ukrainienne.

«L’UE et les États-Unis devraient être extrêmement clairs sur le fait que cette escalade aura des conséquences.

Faisant référence à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un traité dont la Russie est signataire, il a ajouté: «@SecBlinken et moi avons convenu que la Russie doit immédiatement désamorcer la situation et respecter les engagements internationaux qui il s’est inscrit à @OSCE

«Notre soutien à la souveraineté de l’Ukraine est inébranlable.»

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a discuté de la situation par téléphone avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, hier.

Un communiqué publié par le département d’État a déclaré: «Le secrétaire Blinken et le secrétaire général Stoltenberg ont discuté d’une série de questions, y compris la nécessité immédiate pour la Russie de cesser son renforcement militaire agressif le long des frontières de l’Ukraine et en Crimée occupée.

«Ils ont également discuté des perspectives d’avancement de la paix en Afghanistan ainsi que des plans pour le prochain sommet de l’OTAN.»

M. Blinken doit également rencontrer aujourd’hui des responsables de l’OTAN.

Le département d’État a ajouté: «Le secrétaire saisira cette occasion pour réaffirmer l’engagement des États-Unis en faveur de l’alliance transatlantique en tant que partenariat essentiel pour atteindre nos objectifs mutuels.

«Séparément, le secrétaire Blinken tiendra des réunions bilatérales et multilatérales avec ses homologues européens pour discuter des priorités clés et des défis communs.»

S’adressant à Russia Today France hier, Sergei Parinov, chef du bureau de presse de l’ambassade de Russie à Paris, a tenté de rejeter la faute sur l’Ukraine et l’Occident.

Il a déclaré: «Le comportement de l’Ukraine est désormais dû à l’absence de réponse des garants occidentaux à ses violations.

«Aujourd’hui, l’Ukraine ressent sa totale impunité et continue de violer les accords de Minsk.

«Les forces ukrainiennes sont là où elles ne doivent pas être en conformité avec les accords de Minsk.»