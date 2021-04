Russie, Russie, toujours en échec | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Patrick Armstrong, Culture stratégique:

Personne ne demande jamais: Monsieur l’expert, vous vous trompez depuis vingt ans, pourquoi quelqu’un devrait-il vous prendre au sérieux maintenant?

L’une des illusions préférées des gens que Scott Ritter appelle les «chuchoteurs de Poutine» est que la Russie ou Poutine – pour eux les deux sont synonymes – sont toujours sur le point de s’effondrer et qu’une nouvelle poussée les fera tomber. Pour les sains d’esprit, observant le développement de la Russie de 1991 à 2021, cette conviction est folle: la Russie a survécu et prospéré. Mais, comme je l’ai dit ailleurs, ces personnes correspondent à la définition d’Einstein de la folie et répètent à jamais leurs échecs: Ritter les appelle «intellectuellement paresseux». Ce ne sont pas des experts de la Russie, ce sont des experts du faux et une pratique constante les a rendus assez doués pour se tromper.

Un exemple récent est un documentaire de la BBC que je n’ai pas pris la peine de regarder. Je n’ai pas dérangé parce que, après quarante ans dans le métier, je n’ai pas à le faire: je sais très bien que BBC + Russie = clichés: ours, neige, horriblesse immuable et la confirmation de tout ce que la BBC vous a dit plus tôt. Bryan MacDonald l’a regardé et est particulièrement amusé par cette phrase: «(Cependant), certaines choses changent en Russie, comme les saisons.» Paul Robinson décrit la méthodologie: «parlez à quelques personnes, puis tirez des conclusions radicales». En d’autres termes, juste un autre élément de renforcement de propagande typique de l’espèce. La Russie est toujours la Russie: mauvaise, puante, rabougrie et vicieuse. Que ce soit le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver. Comme l’a dit un chuchoteur de Poutine en 1997

Il n’est pas prudent de nier ou d’oublier mille ans d’histoire russe. Elle regorge de guerres d’agrandissement impérial, de russification des minorités ethniques et de régime absolutiste, autoritaire et totalitaire.

(Ceci est d’une autre chape sur la façon de traiter avec la Russie; comparez-la avec celle de Nuland un quart de siècle plus tard: même vieux truc – nous avons été trop mous mais si nous ajoutons une carotte flétrie au gros bâton, nous les obtiendrons faire ce que nous voulons. Mais au moins Nuland reconnaît la force militaire de la Russie. Ce qui, je suppose, devrait être accueilli comme une reconnaissance de la réalité.)

L’un de mes favoris, il y a vingt ans, est la fin de la Russie. Mais peu importe ce que de simples journalistes écrivent dans les journaux et les magazines – des lieux qui, à l’époque pré-Internet, auraient été oubliés après leur apparition finale sous forme de papier d’emballage; l’illusion de la Russie est terminée a pris racine dans des sols plus conséquents. Un haut responsable de l’appareil américain estime: «À l’intérieur du pays, les bas prix du pétrole, la pandémie de coronavirus et le sentiment de malaise croissant des Russes entraînent tous de nouveaux coûts et risques pour le Kremlin.» Elle, ou quelqu’un du même avis, est derrière cette déclaration de l’attaché de presse de la Maison Blanche, Psaki: «Eh bien, je pense que le président est d’avis que la Russie est à l’extérieur de la communauté mondiale à bien des égards … Ce que le président offre est un pont dos. Et donc, certainement, il pense qu’il est dans leur intérêt de l’accepter. » Eh bien, pour ce qui est de «l’extérieur», au cours des deux premières semaines d’avril, Poutine s’est entretenu avec les dirigeants de la Libye, du Liban, du Bélarus, de la Finlande, des États-Unis, des Philippines, de la Turquie, de l’Azerbaïdjan, de l’Allemagne, de l’Arménie, du Brésil, de l’Argentine, du Vietnam, de la Mongolie et Arabie Saoudite. Le Washington officiel est aussi condescendant que mal informé.

Un recueil de malheur des «experts»: la Russie échouera en 1992, finira en 2001, échouera en 2006, échouera en 2008, échouera en 2010, «économie en détérioration rapide» en 2014, échouera ou déclinera en 2015, échouera en 2017, économie négligeable et armée «rouillée» en 2017 («l’attaque à venir de la Russie contre le Canada» est une source exceptionnelle d’analyse sans valeur: à peine une déclaration correcte nulle part, à commencer par le sous-titre), prenant du retard en 2018; se dirige vers des ennuis en 2019. Isolement de la Russie, armes anciennes, instabilité. Une station-service se faisant passer pour un pays. Voué à l’échec en Syrie et à perdre son influence même dans son voisinage en 2020. Un «expert» se répète comme si la décennie qui venait de s’écouler ne s’était pas écoulée.

Mais ils se répètent parce que c’est ce qu’ils font. Ils ont une chose à dire et ils le répètent encore et encore. Michael McFaul est un exemple; lisez ce qu’il prédit et pariez contre cela. «Si l’économie russe continue de croître à des taux anémiques, nous devrions nous attendre à ce que ces inquiétudes concernant la politique étrangère actuelle de Poutine se développent» (2018); La Russie aurait pu être «forte et grande» si seulement elle s’était «intégrée» à l’Occident (2015); «Un Poutine confiant et une Russie confiante ne sont plus» (2014). Anders Åslund est une source toujours nouvelle de tort: ​​«La seule personne qui a besoin d’une guerre avec l’Ukraine est Poutine. Il espère vraisemblablement augmenter sa popularité minimale grâce à une autre guerre. (2021). «La Russie est confrontée à une crise financière grave – et qui s’intensifie. Mais le plus gros problème du pays reste le président Vladimir Poutine, qui continue de nier la réalité tout en poursuivant des politiques qui ne feront qu’aggraver la situation. (2015) et, vingt ans: «Russia’s Collapse» de 1999. Mark Chapman donne plus «d’exemples scintillants du raisonnement d’Aslund». Cet échec passé, présent et futur est, bien entendu, fatal pour Poutine. Il est un tueur sans âme et perdant la bataille pour l’avenir de la Russie en 2021, un «homme fort faible» en 2020, un «voyou, un tyran et un meurtrier» en 2016, faible et terrifié de perdre le contrôle en 2015, un «Lt virtuel . Col. Kije »en 2001 et un idiot moral en 2000.

Les Wrongness Experts nous disent que c’est un gros échec mais, dans le monde réel, lui et son équipe ont accompli beaucoup de choses. Son taux d’approbation n’est pas tombé en dessous de 60% en vingt ans; la BBC nous dit que la Russie se dirige vers la catastrophe mais les Russes nous disent qu’elle «va dans la bonne direction». (Soit dit en passant, c’est environ trois fois l’évaluation que les Américains font de leur propre avenir). Le simple fait – impossible d’entrer dans la tête des chuchoteurs de Poutine – est que l’équipe de Poutine a fait du bon travail et bénéficie d’un soutien constant. Vous seriez d’accord aussi, si vous viviez dans un pays qui s’améliorait réellement: comparez simplement n’importe quel pays occidental en 2000 avec aujourd’hui et faites de même pour la Russie; ce n’est pas difficile à voir. Si vous vous permettez de voir, c’est.

Même ces idiots comprennent qu’une confrontation militaire directe n’est peut-être pas une bonne idée (j’espère que je ne suis pas prématuré: après tout, à la Maison Blanche d’aujourd’hui, dans une pièce, ils essaient de sortir d’Afghanistan et dans une autre, ils ” essaie de se lancer dans d’autres aventures près de la Russie.) Ils recommandent donc des sanctions. Nous sommes censés croire que chaque série de sanctions est une réponse à quelque chose que Moscou a fait, mais la vérité est que ce n’est pas ce que fait Moscou, c’est ce que Moscou est qui est la cause: le jour même – 14 décembre 2012 – les sanctions Jackson-Vanik ont été levées, les sanctions Magnitskiy ont été imposées. C’est-à-dire: du 3 janvier 1975 à aujourd’hui, pour des raisons ostensibles complètement différentes, Washington a sanctionné Moscou.

Puis après la Crimée, plus de sanctions: Åslund manque à nouveau la cible: «Je pense que les sanctions sont si sévères qu’il n’est tout simplement pas nécessaire de les renforcer davantage.» George Soros a rejoint les Wrongness Experts quand il a prédit avec confiance que les sanctions entraîneraient la «faillite» d’ici 2017. Non: plus de sanctions, pas de faillite.

En fait, les sanctions, dans l’ensemble, ont renforcé la Russie parce que son gouvernement intelligent maximisait la substitution. À titre d’exemple, le Canada avait autrefois un marché assez fiable d’un demi-milliard de dollars pour le porc en Russie, maintenant la Russie exporte du porc et le marché canadien a disparu pour toujours. Dans les années 90, on estimait généralement que la Russie importait environ la moitié de sa nourriture; maintenant, il est autosuffisant et tire plus de revenus des exportations alimentaires que des exportations d’armes. Cela a peut-être fini par arriver, mais cela s’est produit maintenant parce que la réaction intelligente de Moscou a été d’interdire la plupart des importations de produits alimentaires et de soutenir ses propres agriculteurs. (Vous vous souvenez quand le fromage allait faire tomber Poutine?) La perte de l’Europe – et du Canada – est devenue le gain de la Russie. Washington, il faut le noter, veille à ne jamais interdire les importations qu’il souhaite comme les moteurs à huile et les moteurs-fusées; la sauce pour l’oie européenne n’est pas la sauce pour le regard américain. Mais les chuchoteurs de Poutine, toujours prêts à renforcer l’échec, continuent d’empiler les sanctions.

Tous ces «experts» qui se trompent année après année sont bons pour rire. Mais ils réapparaissent toujours dans les talk-shows télévisés avec les mêmes vieilles tripes. Personne ne demande jamais: Monsieur l’expert, vous vous trompez depuis vingt ans, pourquoi quelqu’un devrait-il vous prendre au sérieux maintenant? (Eh bien une fois – vérifiez-le.) Encore et encore – être un expert officiel de la Russie est le plus facile à faire. Mais les Wrongness Experts ne font pas qu’encombrer les talk-shows, ils infestent Washington, la Maison Blanche, le Pentagone, K Street, les universités et les think tanks. Ils façonnent la politique. On peut rire en les voyant échouer à nouveau, mais leur sous-estimation de la Russie est très dangereuse. Nous venons d’avoir un exemple. Le président ukrainien Zelensky, poussé par eux, convaincu que la puissante OTAN lui soutenait le dos et que la Russie était faible, a commencé à déplacer des troupes et, en mars, a décrété pompeusement la «désoccupation de la Crimée». En l’espace de quelques semaines, Moscou avait concentré plus de soldats et d’armes en moins de temps que l’OTAN ne le pourrait jamais. Cela a été tendu pendant un certain temps, mais Moscou semble avoir fait valoir son point de vue et Zelensky demande maintenant des pourparlers. Pas si fragile; Encore faux.

