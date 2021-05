Russie TV sur les portes | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

Je viens de faire une émission de télévision en Russie où le sujet était Bill Gates. Ils voulaient m’interviewer parce que j’ai expliqué à propos d’Epstein et qu’il ne s’agissait pas simplement de jeunes filles qui à 16 ans auraient été légales en Bretagne. En effet, en Europe, la grande majorité des pays fixent l’âge légal du consentement entre 14 et 16 ans; seuls trois pays fixent l’âge au-dessus de 16 ans: Chypre (17), l’Irlande (17) et la Turquie (18). Cela soulève de sérieuses questions. Si Epstein aimait vraiment les filles entre 14 et 18 ans, pourquoi ne pas le faire en Europe? La seule raison de s’engager dans une telle pratique ici aux États-Unis doit être pour d’autres raisons lorsque vous invitez les élites des élites du monde. La femme de Gates a commencé à envisager le divorce lorsque Gates s’est impliqué avec Epstein.

Je ne pense pas que Melinda était bouleversée simplement parce que les filles étaient jeunes. Je doute sérieusement que la plupart puissent faire la différence entre un jeune de 16 et 18 ans. Virginia Roberts Giuffre, photographiée avec le prince Andrew, alléguait qu’Epstein l’avait recrutée et préparée à l’âge de 16 ans en Floride. Si cela avait été fait en Europe, cela aurait été parfaitement légal. Alors pourquoi faire ça aux USA? Pour moi, tout était question de chantage et de contrôle sur des personnes politiquement puissantes.

Melinda Gates a rencontré des avocats spécialisés en divorce en 2019, affirmant que leur mariage était «irrémédiablement rompu». C’était en octobre 2019, lorsque la relation entre M. Gates et M. Epstein est devenue publique. C’est à ce moment-là que Melinda a embauché des avocats spécialisés en divorce, déclenchant un processus qui a récemment culminé avec l’annonce de la fin de leur mariage. Est-ce que Bill Gates s’intéressait uniquement aux jeunes filles? Le scénario le plus probable était que Gates était plus intéressé à utiliser Epstein pour faire avancer son programme en utilisant le chantage, l’intimidation, et même si Epstein avait organisé une réunion avec le chef du prix Nobel car il a été allégué que c’était Epstein qui avait obtenu son Al Gore. prix.

Je trouve intéressant de voir à quel point l’inquiétude concernant Gates s’est développée à l’échelle mondiale. Me demander d’apparaître à la télévision nationale en Russie sur Gates qui, je pense, sera diffusé demain en dit long.

