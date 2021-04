Russie: une armée “sans précédent” en Ukraine appelle les Etats-Unis à “énoncer les sanctions” | Monde | Nouvelles

Evelyn Farkas, ancienne sous-secrétaire adjointe pour la Russie, l’Ukraine et l’Eurasie sous le président Barack Obama, est apparue dans l’épisode de BBC Newsnight hier soir pour discuter des tensions. L’armée russe a annexé la péninsule de Crimée en 2014, entraînant des tensions avec l’Ukraine.

Interrogée par l’hôte Kirsty Wark sur les tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine, Mme Farkas a noté que Moscou agissait tactiquement.

Elle a déclaré au diffuseur: «Oui, je veux dire, je pense que le premier point est qu’il ne s’agit pas d’une sorte d’exercice militaire.

«Il s’agit d’un renforcement militaire sans précédent qui comprend, soit dit en passant, l’envoi de forces supplémentaires en Crimée afin que les Russes puissent venir de deux directions vers l’Ukraine.»

Iuliia Mendel, porte-parole de la présidence ukrainienne, a également déclaré à . lundi que la Russie avait rassemblé plus de 40 000 soldats à la frontière orientale de l’Ukraine et plus de 40 000 en Crimée.

Mme Farkas a ensuite qualifié le mouvement russe de «situation très dangereuse» et a exhorté le président américain Joe Biden à menacer de sanctions claires si M. Poutine envahissait l’Ukraine.

Elle a ajouté: «Ils l’aggravent militairement, également dans leur rhétorique. C’est un langage assez fort qu’ils utilisent.

«Ce que nous, l’Occident, devons faire, c’est dissuader Vladimir Poutine et le Kremlin en lui faisant savoir quelles seront les conséquences s’il se déplace militairement, et ensuite, bien sûr, nous pouvons faire des choses comme déplacer nos propres forces là-bas pour le dissuader. et de fournir un soutien militaire supplémentaire aux Ukrainiens.

“Mais je pense que nous devons définir clairement quelles seront les sanctions et autres mesures si la Russie va plus loin.”

Signe de la rhétorique «forte», le vice-ministère des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a averti les États-Unis de maintenir les troupes américaines à l’écart de la péninsule de Crimée annexée «pour leur propre bien».

Il a déclaré: «Il n’y a absolument rien à faire pour les navires américains près de nos côtes.

«Nous avertissons les États-Unis qu’il vaudra mieux pour eux de rester loin de la Crimée et de notre côte de la mer Noire.

«Ce sera pour leur bien».

Le Kremlin a également nié vouloir envahir l’Ukraine, mais a déclaré qu’il «ne restera pas indifférent» à la vie des résidents russophones de Crimée et d’Ukraine.

Les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se battent dans l’est du pays depuis peu de temps après l’annexion de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014.

Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés entre l’armée et les séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

Les séparatistes, qui seraient soutenus par l’armée russe, ont tiré de l’artillerie sur des maisons de l’est de l’Ukraine.

Le conflit dans l’est de l’Ukraine a tué plus de 13 000 personnes.

Dimanche, l’armée ukrainienne a signalé un autre décès après qu’un soldat aurait été tué par des tirs d’artillerie de combattants soutenus par la Russie.

Hier, M. Biden a demandé un sommet avec le président russe sur les tensions en Ukraine dans un pays tiers.

Lorsque Mme Wark a demandé si le président américain avait été «joué», Mme Farkas a fait remarquer: «Il y a des choses que nous pouvons offrir, il y a des carottes, et (un sommet avec Biden) est exactement le genre de carotte que veut Poutine.

«Et n’oublions pas qu’il y a aussi un contexte domestique pour cela, que Vladimir doit aborder.»

Orysia Lutsevych, responsable du forum Ukraine à Chatham, est également apparue sur Newsnight pour dire que la guerre intérieure avec Kiev est «à peine populaire».

Elle a ajouté: “Malheureusement, l’annexion de la Crimée était populaire parmi le public russe, mais le conflit militaire ouvert avec l’Ukraine avec une incursion directe dans un nouveau territoire ukrainien n’est guère populaire en Russie.”