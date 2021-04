Russie v Ukraine en dernier: l’Allemagne met en garde la Russie dans son intention de «provoquer» avec des troupes | Monde | Nouvelles

Russie: un expert discute des tensions avec l’Ukraine

Au cours des dernières semaines, des dizaines de milliers de soldats russes se sont rassemblés le long de la frontière orientale de l’Ukraine et en Crimée, que la Russie s’est emparée de l’Ukraine en 2014. Les combats se sont également intensifiés dans l’est de l’Ukraine entre les séparatistes pro-russes et les forces gouvernementales, ce qui a rapporté de violents bombardements.

Des éléments pro-russes ont déclaré les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk en tant qu’États indépendants en 2014, bien qu’elles ne soient reconnues par aucun pays.

L’Ukraine et les puissances occidentales prétendent depuis longtemps que les troupes russes régulières ont aidé les séparatistes dans les combats.

S’adressant à la télévision publique ARD Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministre allemande de la Défense, a accusé la Russie de «tout essayer pour provoquer une réaction» de l’Ukraine.

Elle a affirmé que Moscou «n’attend qu’un mouvement, pour ainsi dire, de l’OTAN, pour avoir un prétexte pour poursuivre ses actions».

Le ministre allemand de la Défense a accusé la Russie de «tout essayer pour provoquer une réaction» (Image: GETTY)

Troupes ukrainiennes dans l’est du pays (Image: GETTY)

Mme Kramp-Karrenbauer a félicité l’Ukraine pour sa réaction «sobre» à la montée en puissance russe et a averti la Russie que l’OTAN ne serait pas aspirée dans son «jeu».

Le ministre a ajouté: «S’il s’agit d’une manœuvre comme le dit la partie russe, il existe des procédures internationales à travers lesquelles on peut créer la transparence et la confiance.»

Mercredi, l’OTAN a exhorté la Russie à mettre un terme à son renforcement militaire «injustifié» autour de l’Ukraine.

Jens Stolenberg, secrétaire général de l’OTAN, a accusé Moscou du «plus grand rassemblement de troupes russes» depuis l’invasion de la Crimée en 2014.

L’Ukraine lutte contre les rebelles pro-russes depuis 2014 (Image: GETTY)

Bien que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN, elle est un allié proche du bloc.

Les États-Unis ont exhorté la Russie à se désescalader, le président Joe Biden appelant personnellement Vladimir Poutine pour discuter de la situation.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré: «Le président a exprimé ses inquiétudes face à la soudaine montée en puissance de l’armée russe en Crimée occupée et aux frontières de l’Ukraine, et a appelé la Russie à désamorcer les tensions.»

Les États-Unis déplacent des navires de guerre dans la mer Noire malgré l’avertissement de la Russie, qui les exhorte à ne pas s’approcher de la Crimée.

“Nous appelons la Russie à mettre fin aux provocations et à désamorcer les tensions” (Image: GETTY)

Viktor Ianoukovitch a été renversé par des manifestants en 2014 (Image: GETTY)

La Grande-Bretagne a également appelé la Russie à mettre fin à son renforcement militaire avec le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab tweetant: «Le G7 est profondément préoccupé par la montée en puissance et en cours des forces militaires russes aux frontières de l’Ukraine et de la Crimée illégalement annexée.

«Nous appelons la Russie à mettre fin aux provocations et à désamorcer les tensions.»

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a accusé l’OTAN de chercher à déployer 40 000 soldats le long de la frontière russe, principalement autour de la Baltique et de la mer Noire.

L’OTAN a nié avoir l’intention de renforcer ses forces.

Poutine “ planifie une intrusion massive en Ukraine ”, déclare Saakashvili

La Russie a envahi la Crimée en 2014 après la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovitch pendant la révolution Euromaïdan.

Des centaines de milliers d’Ukrainiens se sont rassemblés à Kiev pour réclamer des relations plus étroites avec l’Europe et la fin de la corruption.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans des affrontements entre manifestants et forces de sécurité avant que M. Ianoukovitch ne s’enfuie en Russie.

Véhicules blindés ukrainiens dans l’est du pays (Image: GETTY)

L’invasion de la Crimée a été suivie d’un soulèvement dans l’est de l’Ukraine russophone, que Kiev affirme que la Russie a aidé à orchestrer.

Plus de 13 000 personnes ont été tuées et beaucoup plus ont été contraintes de quitter leurs maisons depuis le début du conflit.

Au cours des deux dernières années, les combats ont été en grande partie sporadiques et à une intensité bien inférieure à celle observée en 2014-2015.