Russie v Ukraine: la crise se profile alors que Kiev s’associe à l’OTAN pour des exercices – Poutine a envoyé un avertissement | Monde | Nouvelles

Le président russe Vladimir Poutine et attiser les tensions déjà accrues avec Moscou, qui a exprimé son opposition à l’idée. Pendant ce temps, le député conservateur Daniel Kawczynski – qui est né dans la Pologne voisine – a averti que M. Poutine testait la résolution de l’Occident en envoyant des troupes et des chars aux frontières de l’Ukraine, ainsi qu’en critiquant le projet d’accord sur le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne.

L’OTAN s’est déclarée préoccupée jeudi par ce qu’elle a qualifié de grand renforcement militaire russe près de l’est de l’Ukraine après que la Russie a averti qu’une grave escalade du conflit dans la région ukrainienne du Donbass pourrait « détruire » le pays.

Vendredi, le Kremlin a déclaré que tout déploiement de troupes de l’OTAN en Ukraine entraînerait de nouvelles tensions près des frontières de la Russie et obligerait Moscou à prendre des mesures supplémentaires pour assurer sa propre sécurité.

Les troupes ukrainiennes ont combattu les forces séparatistes soutenues par la Russie dans la région orientale du Donbass dans un conflit, selon les estimations de Kiev, 14000 personnes ont été tuées depuis 2014.

Les exercices impliqueront plus de 1000 militaires d’au moins 5 États membres de l’OTAN et auront lieu dans quelques mois, ont annoncé samedi les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Facebook.

Il a expliqué: « En particulier, des actions défensives seront élaborées, suivies d’une offensive afin de restaurer la frontière étatique et l’intégrité territoriale d’un État qui a été agressé par l’un des pays voisins hostiles ».

La déclaration ne précisait pas exactement quand les exercices auraient lieu.

Il a ajouté: «L’agression en cours de la Russie est une véritable préoccupation pour la Grande-Bretagne et bien d’autres.

«Malheureusement, ce comportement est négligé et même récompensé par l’Allemagne sous la forme du pipeline Nordstream 2.

«Cette artère vitale donnera un meilleur accès pour l’exportation du gaz russe vers l’Europe.

«Il est profondément honteux que la Grande-Bretagne n’applique pas de sanctions sur ce projet à un moment de tensions croissantes avec la Russie.»

Vendredi, Dominic Raab a confirmé qu’il avait discuté de la situation avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères vendredi.

Le ministre des Affaires étrangères a tweeté: «J’ai réaffirmé le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans mon appel avec @DmytroKuleba aujourd’hui.

«Nous sommes gravement préoccupés par l’activité militaire russe qui menace l’Ukraine #CrimeaisUkraine.»

S’exprimant également vendredi, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes: «Notre rhétorique sur le Donbass est absolument constructive.

«Nous ne nous livrons pas à des vœux pieux. Malheureusement, les réalités le long de la ligne d’engagement sont plutôt effrayantes.

«Des provocations de la part des forces armées ukrainiennes ont lieu.

«Ils ne sont pas occasionnels. Il y en a eu beaucoup. «