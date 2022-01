Rust Devs tease ce qui est en magasin pour les mises à jour 2022

Les serveurs Rust ont été effacés, mais aucun nouveau contenu n’a été poussé dans la dernière mise à jour. Au lieu de cela, Rust devs Facepunch a publié un article de blog récapitulant Rust en 2021 et a promis de continuer à fournir des mises à jour le premier jeudi de chaque mois en 2022.

En ce qui concerne les nouveautés que la nouvelle année apportera, les développeurs de Facepunch n’ont pas révélé grand-chose, mais ont déclaré que les joueurs « peuvent s’attendre à voir de nouvelles armes, déployables, événements, véhicules, animaux et bien plus encore ». Le studio a publié deux images teaser – l’une d’un futur monument arctique et d’un nouvel animal, l’ours polaire.

En février, Rust bénéficiera également d’une « charge énorme » de changements de qualité de vie. Du 1er au 14 janvier, les gouttes Twitch sont activées, ce qui signifie que si vous attrapez l’un des streamers Twitch spécifiques mentionnés sur la liste de Facepunch, vous pouvez obtenir certaines récompenses dans le jeu. Pour la période de janvier susmentionnée, en regardant les créateurs espagnols Egolands, vous pouvez obtenir des armes, des portes de garage et plus encore.

Les skins en édition limitée de cette semaine sont également disponibles sur la page Steam de Rust, y compris un ensemble d’armures givrées (c’est la saison).

Rust a connu une assez bonne année 2021. Le jeu de survie a reçu une vague de popularité et d’attention de la part des streamers et des téléspectateurs de Twitch, et à ce jour, Rust s’est vendu à près de 12,5 millions d’exemplaires.

