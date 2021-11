‘Rust’ Gaffer poursuit Alec Baldwin, armurier, assistant. Réalisateur sur un tournage mortel

Le gaffer principal sur « Rust » intente maintenant une action en justice contre Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed et Dave Hall … les poursuivre pour la fusillade mortelle qui a tué Halyna Hutchins.

Serge Svetnoy vient de porter plainte contre les personnes susmentionnées – ainsi que d’autres – affirmant que la négligence présumée des accusés lui a causé une grave détresse émotionnelle à la suite de tout cela.

Selon les documents, obtenus par TMZ, Svetnoy revendique la balle qui a frappé à la fois Hutchins et le réalisateur Joël Souza en fait, il a zoomé et l’a presque touché aussi. Non seulement cela, mais le gaffer affirme qu’il a été l’une des premières personnes à s’occuper d’Halyna alors qu’elle saignait abondamment … essayant de la réconforter et de la garder consciente.

Quant à savoir pourquoi il poursuit Baldwin, la poursuite prétend qu’il « avait un devoir envers le demandeur et les autres membres d’équipage et acteurs sur le plateau de ‘Rust’ de manipuler le revolver Colt qui lui a été fourni par le défendeur Halls avec un soin et une diligence raisonnables pour la sécurité de Les acteurs et l’équipe de ‘Rust’. » Il poursuit en disant: « Cette obligation demandait à l’accusé Baldwin de revérifier le revolver Colt avec Halls lors de sa manipulation pour s’assurer qu’il ne contenait pas de balles réelles. »

Et, ça continue… « Ce devoir l’appelait encore plus [Baldwin] de manipuler le Colt Revolver comme s’il était chargé et de s’abstenir de le pointer sur qui que ce soit. » En d’autres termes, la poursuite accuse la négligence de Baldwin.

Et, il y a ceci… selon le procès, la scène que Baldwin répétait ne l’invitait pas à appuyer sur la gâchette. Selon le procès, la scène demandait à Baldwin de dégainer l’arme et de la pointer dans la direction générale de la caméra, mais « la scène n’appelait pas l’accusé Baldwin à tirer avec le revolver Colt ».

Le procès affirme également que Baldwin a été négligent en tant que producteur sur « Rust », en disant: « … il y a eu d’autres lacunes sur le plateau, notamment la violation des normes de l’industrie, le refus des demandes de journées de formation aux armes, le fait de ne pas laisser suffisamment de temps pour permettre les coups de feu, de ne pas envoyer de bulletins de sécurité et de trop disperser le personnel.

La poursuite prétend également que la pratique de tir à la cible qui se déroulait peu de temps avant la tragédie était « scandaleuse ».

Svetnoy dit qu’il connaissait Halyna depuis 5 ans et la considérait comme une bonne amie.

L’épreuve était absolument traumatisante, dit Svetnoy, et l’a depuis laissé dans une angoisse mentale totale … ​​au point qu’il sent qu’il ne pourra peut-être jamais s’en remettre.

Svetnoy demande des dommages et intérêts et un procès devant jury.