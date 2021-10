Le gaffer de l’ensemble de ‘Rust’ qui a incendié les producteurs et l’armurier novice sur Halyna Hutchins‘ la mort est de retour à Los Angeles. … et il a du soutien qui l’attend.

Serge Svetnoy a atterri à Los Angeles mardi quelques jours seulement après sa publication cinglante sur Facebook blâmant carrément Anneau de Hannah et d’autres travaillant dans les coulisses pour permettre à cette tragédie de se dérouler sur le plateau.

Comme vous pouvez le voir, Serge a été accueilli par un ami… qui était prêt à l’accueillir à bras ouverts. Les 2 se sont embrassés, bien que le gars ait toujours l’air assez sombre, et c’est compréhensible.

Il semble également être l’un des premiers membres d’équipage à revenir sur la côte ouest après le tournage de la semaine dernière incident au Nouveau-Mexique. Cela pourrait également indiquer où en sont les flics dans l’enquête – les autorités commencent vraisemblablement à lâcher les gens.

Comme on vous l’a dit… Serge n’a pas hésité partage sa critique de ce qui s’est mal passé et dont les actions, selon lui, ont coûté la vie à Halyna. Il a explicitement mentionné l’expert en armes de 24 ans… tout en lançant des mots comme « négligence » et « manque de professionnalisme ».

En plus de ses commentaires, il a également publié ce qui serait l’une des dernières photographies d’elle… peu de temps avant sa mort.

Elle et le reste de l’équipe répétaient une scène dans une église, où Alec Baldwin était en costume complet … et où il a finalement fait un mouvement de tirage croisé et a tiré avec le pistolet, ne sachant pas qu’il y avait une cartouche de munitions dans l’une des chambres. Serge dit qu’il tenait Halyna et qu’il était couvert de son sang avant qu’elle ne soit transportée par avion.

Jusqu’à présent, aucune accusation pénale n’a été portée – mais l’enquête est toujours en cours, et c’est loin d’être terminé.

Sans aucun doute, il y aura des poursuites à venir, en plus de tout ce que les forces de l’ordre décideront de faire.