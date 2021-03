Rustler est un GTA médiéval qui va changer cette année

GTA V est l’un des plus grands de tous les temps et tout ça, mais avez-vous déjà souhaité que ce soit, vous savez, un peu plus historique? Bien sûr que vous avez fait! Tout le monde aime la crasse sale et puante de Ye Olden Days, c’est pourquoi nous aimons tous The Witcher! Nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez. Cyberpunk? Non merci. Steampunk? Trop moderne. Horsepunk? À présent c’est où c’est.

Heureusement, Rustler est là pour combler le vide que Red Dead Redemption a laissé dans nos âmes. Le protagoniste anti-héros Guy (plus techniquement, « The Guy ») est en mission pour gagner le Grand Tournoi, dont le prix est la main de la princesse en mariage. Pour ce faire, il va devoir faire un peu de meurtre et beaucoup de vols de chevaux, ainsi que des choses un peu plus bizarres, comme tirer sur des vaches dans le ciel. Hé, ils se sont amusés aussi à l’époque médiévale.

Avec une bonne dose de références à la culture pop, votre kilométrage peut varier selon que vous trouviez ou non les clins d’œil constants de Rustler à la caméra et les citations de Monty Python drôles, mais c’est certainement une interprétation irrévérencieuse d’un genre très fréquenté. Les bandes-annonces montrent une boutique « Pimp My Horse », utilisant un luth comme arme, et la capacité de s’éloigner des explosions sans les regarder.

Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam, et il y a aussi une démo – mais il vient d’être annoncé pour les consoles également, ce qui signifie que nous pouvons tous frapper un cheval sur le Switch quelque temps plus tard cette année (les développeurs disent » quand vient le temps », ce qui n’est absolument pas utile). Le jeu coûtera 29,99 $ sur l’eShop Nintendo Switch.

Rustler vous fait-il monter avec enthousiasme, ou son sens de l’humour bruit-il vos jimmies de toutes les mauvaises manières?