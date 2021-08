Rustler sur PS5 remplace les voitures de GTA par des chevaux médiévaux

Image : Jutsu Games / Modus

De nos jours, les gens sont enthousiasmés par les vieux jeux Grand Theft Auto, comme Vice City et San Andreas, remasterisés pour du matériel moderne. Mais avant que la série ne passe en 3D, les jeux GTA de haut en bas classiques de l’ère des années 90 étaient les premiers coups originaux de Rockstar dans un jeu criminel en monde ouvert. Rustler, sorti aujourd’hui sur consoles et PC, est un retour tout aussi étrange à ces titres GTA plus simples, mais il se déroule également dans un cadre médiéval très imprécis. Même avec ce changement de décor, Rustler fait du bon travail pour recréer la sensation de jouer à ces vieux GTA, verrues et tout.

Le développeur de Rustler, Jutsu Games, est très honnête sur ce qu’est ce jeu et sur ce qui a inspiré le studio pour le créer. Sur son site Web, il appelle ouvertement Rustler “Grand Theft Horse” et fait directement référence à GTA 2 comme source d’inspiration. Et oui, si vous (comme moi) avez joué un tas de GTA 2 à l’époque, alors après seulement quelques minutes, ce que l’équipe a fait ici est assez évident. Rustler a toutes les caractéristiques de ces anciens jeux GTA avec une vue de haut en bas, des flèches au sol pour vous diriger vers des missions et une variété de missions petites, simples mais ouvertes. Il y a même un bouton pet / rot, et le système de recherche de la police n’utilise pas d’étoiles, mais de minuscules têtes animées. Tout cela est directement tiré des titres classiques de GTA.

Même l’intro de Rustler est un hommage en direct à la vidéo d’ouverture sauvage et emblématique de GTA 2

Le lieu de départ de Rustler est son cadre médiéval historiquement inexact. Vous ne conduirez pas dans des voitures rapides ou ne tirerez pas de roquettes sur des camions SWAT à Rustler. Au lieu de cela, tout est repensé pour s’adapter au cadre de l’ancien. Ainsi sont partis les pistolets et les fusils de chasse, à leur place sont les arbalètes, les épées et les lances. Pas de voitures de sport ni de VUS non plus, mais les chevaux et les calèches sont vos principaux modes de transport.

Au début, je craignais que ce changement drastique ne soit trop dramatique et fasse en sorte que Rustler joue moins comme un jeu GTA et plus comme un RPG de haut en bas ou un spin-off d’Elder Scrolls. Mais ce n’est pas le cas.

Bien sûr, cela peut ressembler à un monde médiéval, rempli de chevaliers, de châteaux et de victimes de la peste, mais toutes les caractéristiques d’un jeu GTA classique sont toujours là. Les chevaux portant des caparaçons jaunes et noirs fonctionnent comme des taxis et, s’ils sont volés, vous permettront d’accomplir des missions secondaires de chauffeur de taxi. Si les gardes royaux (alias la police) sont après vous, emmenez simplement votre cheval dans un magasin local «Pimp My Horse» pour le faire teindre d’une nouvelle couleur, perdant ainsi toute votre chaleur.

Même le récit et les personnages ressemblent beaucoup à GTA. Vous avez des patrons criminels, des trafiquants de drogue louches, des partenaires criminels et des gardes royaux corrompus. Le personnage principal de Rustler, Guy, est comme tant d’autres protagonistes de GTA. Il est à la fois coriace – quelqu’un qui vous tuera au pied levé – mais aussi incapable de dire « non » à tous ces connards et ces salauds qui n’arrêtent pas de lui dire quoi faire. Les développeurs de Rustler ont même trouvé une nouvelle façon d’inclure des radios dans le jeu : les joueurs peuvent embaucher des bardes, puis les frapper pour leur faire jouer différentes chansons alors qu’ils parcourent le monde en accomplissant des missions ou des activités secondaires.

J’ai joué près de cinq heures à Rustler jusqu’à présent, et bien que j’apprécie à quel point Jutsu a bien traduit l’expérience GTA à l’ancienne en un jeu médiéval à monde ouvert d’aspect moderne, j’aurais aimé qu’il perde quelques éléments de traduction. . Par exemple, certaines missions peuvent être pénibles à accomplir car, comme dans les anciens jeux GTA, le combat dans Rustler peut être ennuyeux.

Une partie de l’humour et de l’écriture est également mauvaise. À un moment donné, mon personnage principal a mis une robe et apparemment c’est toute la blague. C’est paresseux et bien que cela ressemble à quelque chose que vous trouveriez dans un jeu GTA développé par Rockstar, c’est un autre exemple de quelque chose de GTA des années 90 qui aurait pu être laissé pour compte. Il y a aussi beaucoup de Monthy Python et d’autres références à la culture pop. Certains d’entre eux sont suffisamment subtils pour que vous puissiez les ignorer. D’autres fois, ils sont poussés si directement dans votre visage et se sentent si déplacés que même les PNJ feront référence à quel point certains de ces moments sont aléatoires, ce qui ne les améliore pas du tout.

Heureusement, vous pouvez ignorer tous les dialogues et, au fur et à mesure que vous terminez des missions, vous débloquez des points de compétence qui vous permettent d’améliorer un petit arbre, vous permettant de subir et d’infliger plus de dégâts, ce qui facilite la gestion des combats.

Rustler est un retour en arrière soigné et apprécié. Alors que la plupart des développeurs, éditeurs et fans sont obsédés par la poursuite des jeux 3D GTA, les anciennes entrées descendantes 2D de la franchise ne reçoivent pas autant d’amour ou d’attention. On a même l’impression que Rockstar oublie que ces jeux existent certains jours. Donc, Rustler est comme un régal pour les gens comme moi qui ont encore de bons souvenirs de ces jeux plus anciens. Et s’il est vrai que Rustler n’est pas le premier jeu moderne à essayer de recréer l’expérience GTA 2, c’est le plus réussi, et son cadre médiéval le fait moins ressembler à un clone qu’à un hommage unique. (De plus, il fonctionne et joue mieux que quelque chose comme American Fugitive de 2019.)

Si vous pouvez supporter certains des éléments les moins importants des anciens jeux GTA qui apparaissent également dans Rustler, il existe un jeu d’action génial et créatif en monde ouvert sous toutes les mauvaises références de Monty Python. Je promets.