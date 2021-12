Rutgers perce le n ° 1 Purdue avec un superbe tir gagnant

Rutgers a presque fait sauter le toit de leur centre sportif à Piscataway, NJ, jeudi soir alors que les Scarlet Knights ont provoqué une énorme surprise contre Purdue, numéro un.

Les Chaudronniers avaient l’équipe Big Ten non classée là où ils les voulaient. Trevion Williams a obtenu le ballon dans ses mains avec quelques secondes à jouer et a mis Purdue en hausse de deux points avec 3,4 secondes.

L’attaquant de Rutgers Ron Harper Jr. (24) frappe le coup gagnant contre Purdue lors d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA à Piscataway, NJ, le jeudi 9 décembre 2021. Rutgers a gagné 70-68. (Photo AP/Noah K. Murray)

Rutgers a remis le ballon à Ron Harper Jr., le fils de l’ancienne star des Chicago Bulls Ron Harper, et il a passé le ballon au-delà de la moitié du terrain et a décoché un tir près de la moitié du terrain et a vidé le pointeur à trois points.

Rutgers a remporté le match, 70-68, dans l’un des plus gros bouleversements pour Rutgers de mémoire récente. Les fans ont immédiatement pris d’assaut le Rutgers Athletic Center.

Les fans se rassemblent sur le terrain après que Rutgers a battu Purdue 70-68 lors d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA à Piscataway, NJ, le jeudi 9 décembre 2021. (AP Photo/Noah K. Murray)

Harper a terminé le match avec 30 points et 10 rebonds. Il était 10 sur 15 tirs sur le terrain et 5 sur 7 à trois points, y compris le vainqueur du match.

Caleb McConnell a récolté 12 points, cinq rebonds et cinq passes décisives et Mawot Mag a récolté 12 points et trois rebonds pour les Scarlet Knights. Clifford Omoruyi a ajouté 11 points et trois rebonds.

Purdue a subi sa première défaite de la saison 2021-22.

Le gardien de Purdue Eric Hunter Jr. (2) se rend au panier contre le gardien de Rutgers Jalen Miller (2) pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA à Piscataway, NJ, le jeudi 9 décembre 2021. (AP Photo/Noah K .Murray)

Williams a terminé avec 21 points et 11 rebonds. Jaden Ivey avait 15 points et Zach Edey a ajouté 13 points.

Rutgers s’est amélioré à 5-4 et s’ils cherchent à revenir au tournoi de la NCAA, une victoire sur une équipe classée n ° 1 aide définitivement leur March Madness à reprendre.