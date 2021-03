Ruth Davidson insiste sur le fait que «le seul moyen d’arrêter la majorité du SNP» en Écosse est de voter pour les conservateurs | Politique | Nouvelles

«Les Verts ont soutenu le SNP tout au long de ce parlement et recommenceront si on leur en donne la chance.»

Une enquête Savanta ComRes menée par l’Écossais, qui a interrogé 1009 personnes âgées de 16 ans et plus entre le 5 mars et le 10 mars, a révélé qu’une minorité d’Écossais (45%) reculerait en quittant Westminster.

Un autre sondage réalisé par YouGov dans le Times a révélé que le soutien au maintien de l’Écosse au Royaume-Uni était de 51% – contre 48% des Écossais qui ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un référendum organisé avant 2023.

Seuls 33% de la nation décentralisée ont déclaré qu’ils étaient favorables à un vote pour l’indépendance nationale.

L’enquête était basée sur 1100 personnes et a été menée entre le 4 mars et le 8 mars.

Mme Davidson a affirmé que la popularité du SNP en Écosse diminuait et qu’il y avait «beaucoup de raisons différentes à cela».

Elle a déclaré que cela était dû au «mauvais bilan du SNP dans ses services publics» et à «son attitude de plus en plus autoritaire en tant que gouvernement qui pense pouvoir faire ce qu’il veut et s’en tirer».