Rutherford Falls Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs de la série télévisée Peacock

Michael Greyeyes – Terry Tarbell

Dans Rutherford Falls, Michael Greyeyes incarne Terry Thomas, le PDG du casino de Minishonka qui prend Reagan Wells sous son aile et l’aide à la guider alors qu’ils tentent d’augmenter la présence de leur tribu. Tout comme son personnage à l’écran, Greyeyes est un acteur avec une longue expérience de succès devant et derrière la caméra. Membre des Cris des Plaines de la Saskatchewan, Greyeyes est apparu dans des longs métrages comme The New World de Terrence Malick et le Togo original de Disney + 2019.

La plupart se souviendront probablement de Michael Greyeyes de ses divers projets télévisés au fil des ans, allant de petites apparitions dans Are You Afraid of the Dark?, Walker Texas Ranger et Numbers au fil des ans. Plus récemment, Greyeyes est apparu sur Fear the Walking Dead, American Gods, True Detective et I Know This Much Is True. Il apparaîtra bientôt aux côtés de Zac Efron dans la prochaine adaptation du Firestarter de Stephen King.