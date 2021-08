Ruthless Tuchel dit à un trio de 90 millions de livres sterling que sa carrière à Chelsea est terminée

in

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a dit à trois stars actuelles qui ont coûté 90 millions de livres sterling combinées « d’organiser des déménagements ailleurs », selon un rapport.

Bien que les champions en titre Man City battent le record de transfert britannique pour signer Jack Grealish, le conseil de nombreuses personnes pour le titre cette année est Chelsea. Tuchel a guidé les Blues vers la gloire de la Ligue des champions la saison dernière après seulement quatre mois à la tête.

Ce qui a rendu cet exploit d’autant plus impressionnant, c’est que le club manquait d’un finisseur clinique pour marquer des buts avec régularité.

Romelu Lukaku est retourné à Stamford Bridge pour résoudre ce problème à hauteur de 97,5 millions de livres sterling, mais leur activité sur le marché pourrait ne pas s’arrêter là.

Le demi-centre de Séville Jules Kounde reste sur leur radar, et le Français ne sera pas bon marché.

De nombreux rapports ont déclaré que le jeune homme de 22 ans détenait une clause de libération de 68 millions de livres sterling dans son contrat. Et compte tenu de l’entêtement de Séville jusqu’à présent, ce montant devra peut-être être payé en totalité pour éloigner Kounde.

Peut-être avec un œil sur les affaires futures, l’Athletic prétend Tuchel a déclaré à un trio de stars de Chelsea que leur séjour à Stamford Bridge était terminé.

Ils affirment que les milieux de terrain Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko et Ross Barkley ont tous reçu l’ordre d'”organiser des déménagements ailleurs”.

Combiné, le trio a coûté 90 millions de livres sterling, bien qu’il soit reconnu que les Blues subiront de lourdes pertes sur chaque joueur.

Drinkwater a à peine figuré depuis son arrivée de Leicester en 2017. Aujourd’hui âgé de 31 ans, ses chances d’avoir un impact dans les onze premiers semblent être nulles.

Bakayoko n’a pas de chemin vers le milieu de terrain central avec N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic présentant une formidable barrière. De plus, Billy Gilmour et Conor Gallagher attendront dans les coulisses dans un avenir proche.

Un reportage dimanche a mis le duo français Lyon et Rennes dans le cadre de sa signature cet été.

Enfin, Barkley pourrait céder la place malgré un prêt impressionnant avec Aston Villa l’année dernière. Un rapport en juillet a mis l’ex-homme d’Everton sur Le radar de Newcastle s’ils n’ont pas signé Joe Willock, bien que cet accord soit maintenant conclu.

West Ham était également provisoirement lié alors que leurs espoirs de re-signer Jesse Lingard commençaient à s’estomper.

L’histoire empilée contre Man City et Pep Guardiola après la défaite de la première journée

Abramovich réfléchit à une alternative anglaise au riz

Pendant ce temps, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a toujours les yeux sur le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham avant la fermeture de la fenêtre de transfert, selon un rapport.

Le Daily Star, citant Eurosport, affirme qu’Abramovich garde un œil sur l’international des Trois Lions. Le Russe surveille attentivement le joueur comme alternative à Declan Rice de West Ham. Le patron des Hammers, David Moyes, a répété à plusieurs reprises que il veut plus de 100 millions de livres sterling pour le jeune de 22 ans.

Bellingham a déménagé à Dortmund depuis Birmingham l’été dernier pour un montant initial de 25 millions de livres sterling. Il a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, jouant à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions.

En conséquence, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire d’un championnat d’Europe. Cette saison, il a figuré dans les deux matchs de Dortmund.

LIRE LA SUITE: Chelsea est au bord d’un double accord avec une “annonce officielle” prévue “bientôt”