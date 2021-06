Rutland Showground : les habitants sont furieux après que les voyageurs aient provoqué le chaos lors d’une fête religieuse | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Rutland Showground a sombré dans le chaos après l’arrivée de milliers de voyageurs à la convention de l’église Light and Life qui a commencé samedi 19 juin. Les habitants se sont plaints que les participants dans les caravanes et les camping-cars causaient des perturbations et enfreignaient les règles de Covid.

Un habitant a tweeté : « Notre petit comté de Rutland compte actuellement des milliers de voyageurs dans notre champ d’exposition. Il y a eu des pillages, des combats, des courses de dragsters, des intimidations, des menaces et nos pubs/magasins ont fermé tôt pour protéger le personnel. »

Un autre a déclaré : « Le chaos sur les routes, la conduite imprudente, les dépassements dans la rue principale, sans parler de la violation de toutes les règles de Covid. Quelle idée approuver ?

Un troisième a ajouté: «Je suis actuellement à l’intérieur d’un McDonald’s verrouillé et constate de première main l’intimidation qui se produit envers le personnel. Le directeur m’a dit que certains membres du personnel avaient été crachés avec des menaces de Covid et que leur immeuble avait été forcé. Je viens d’entendre parler d’un jeune homme portant une lame.

LIRE LA SUITE : Modifications du verrouillage du 21 juin : quelles règles changent AUJOURD’HUI ?

La police du Leicestershire a confirmé que l’événement était «légalement autorisé» et se déroulera jusqu’au 25 juin. Le surintendant Adam Slonecki a déclaré: «Nous pouvons confirmer que nous avons reçu des informations de résidents locaux concernant un comportement antisocial. Avec la permission de l’organisateur, nous participerons régulièrement à l’événement et continuerons à nous engager avec le coordinateur de l’événement pour nous assurer qu’ils sont en sécurité contre Covid.

«Nous tenons à rassurer les résidents que nous avons des patrouilles à pied supplémentaires, une voiture de police routière dédiée et une équipe de drones spécialisés opérant dans la région. En outre, les agents locaux collaboreront avec les entreprises locales et les locaux agréés. Nous continuons à travailler avec les spectateurs et les organisateurs de l’événement pour garantir que les perturbations sont réduites au minimum. »

La députée de Rutland, Alicia Kearns, a déclaré qu’elle était “profondément attristée” et “dégoûtée” par les événements. Elle a déclaré : « J’ai demandé une augmentation significative de la présence policière. J’ai également demandé quelles mesures sont en place si nous constatons des violations continues des restrictions de Covid de la part des participants à l’événement. »

Kevin Tighe, PDG de Rutland Agricultural Society, a déclaré qu’une évaluation des risques avait été effectuée avant l’événement, qui couvrait des problèmes tels que les risques de Covid, et a déclaré que cela était mis en œuvre “au meilleur de sa connaissance”.

Il a ajouté que l’événement en plein air était autonome et n’utilisait aucune installation sur place dans les champs de 45 acres. Il a déclaré que l’événement était géré par 90 pasteurs et soutenu par 40 stewards.

M. Tighe a également insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “minorité” de participants provoquant une “quantité disproportionnée d’activités antisociales”.