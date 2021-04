Rutte a dit de démissionner de son poste de Premier ministre néerlandais après la censure des députés « Si j’étais lui, je ne continuerais pas » | Politique | Nouvelles

Et le résultat non seulement affaiblit le leader de longue date, mais encourage ceux qui poussent les Pays-Bas à suivre l’exemple du Royaume-Uni en quittant l’UE avec un soi-disant Nexit – avec un suggérant que le joueur de 54 ans n’était « rien de plus qu’un Marionnette de Merkel ». Le député a appelé à un nouvel enquêteur indépendant pour superviser les pourparlers préliminaires sur la formation d’un nouveau gouvernement après les élections du 17 mars, au cours desquelles le parti conservateur VVD de M. Rutte a recueilli le plus de voix.

M. Rutte, qui depuis le scrutin national agit en tant que Premier ministre par intérim, a survécu à un vote de censure et sera autorisé à continuer à jouer ce rôle alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

L’enquêteur, qui n’a pas encore été nommé, « verra quelles sont les possibilités pour restaurer la confiance », indique la motion déposée par le D-66 et les partis démocrates-chrétiens, les alliés les plus probables du parti VVD dans toute future coalition.

Le législateur a échoué de justesse à adopter une motion de censure qui aurait contraint M. Rutte à démissionner.

S’exprimant après le vote, il a déclaré: « Le Parlement m’a adressé un message sérieux et je ferai de mon mieux pour regagner la confiance. »

En conséquence, la formation du nouveau gouvernement a été retardée de plusieurs semaines, et il n’y a aucune garantie que M. Rutte sera en mesure d’obtenir le respect nécessaire pour diriger un quatrième cabinet.

Le chef du D-66, Sigrid Kaag, qui a été ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement dans le troisième cabinet de M. Rutte, et dont le parti a remporté le deuxième plus grand nombre de voix lors des élections du mois dernier, était sceptique.

Elle a dit: « Si j’étais lui, je ne continuerais pas. »

La crise a atteint son paroxysme hier après que M. Rutte, 54 ans, ait reconnu avoir discuté en privé du poste à confier à un membre éminent du parlement qui avait critiqué son ancien cabinet.

LIRE LA SUITE: L’euro n’est pas populaire car l’Union européenne en difficulté est en retard sur le Royaume-Uni

Les discussions sur la formation d’un nouveau gouvernement ont été suspendues le 25 mars lorsque l’un des principaux négociateurs a involontairement révélé un document sensible à un photographe de presse.

Elle l’a laissé en vue alors qu’elle se précipitait hors du parlement après avoir appris qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

Le document montrait que les négociateurs discutaient d’une position «ailleurs» pour le député populaire Pieter Omtzigt, un éminent démocrate chrétien qui avait critiqué l’ancien cabinet de M. Rutte.

La remarque cryptique «ailleurs» a été interprétée comme impliquant un rôle en dehors du parlement ou en dehors des Pays-Bas.

M. Omtzigt, qui a prêté serment en tant que membre de la Chambre mercredi, a déclaré que l’implication qu’il devrait être destitué était « un affront à l’électeur néerlandais ».

Les affiches sur le hashtag #Nexit n’ont pas tardé à avoir leur mot à dire sur le sort de M. Rutte.

John Ruinard a commenté: « Après le #Brexit et un prétendu #Nexit, nous sommes à la veille de #Rexit #Rutte #exit #ExitRutte. »

Leo Veen a ajouté: «En ce qui concerne l’UE, Rutte n’est rien de plus qu’une marionnette de Merkel.

«Et cela dans l’espoir que Rutte obtienne un emploi de luxe dans l’UE et certainement pas parce que ce serait mieux pour les Néerlandais. #NEXIT »