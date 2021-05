Ruud Gullit a donné du champagne aux joueurs de Chelsea AVANT le triomphe final de la FA Cup en 1997 pour calmer les nerfs, révèle la légende du Blues Frank Sinclair

Frank Sinclair a révélé que Ruud Gullit avait une façon très spéciale de calmer les nerfs de Chelsea avant leur victoire finale 2-0 en FA Cup contre Middlesbrough en 1997.

Sinclair a commencé sa carrière à Stamford Bridge en 1990 et a continué à apparaître plus de 200 fois pour les Blues, remportant le plus ancien trophée du football ainsi que la Coupe de la Ligue 1998.

.

Sinclair pose avec Dennis Wise et Roberto Di Matteo après avoir remporté la FA Cup en 1997

Dans la pièce maîtresse de 1997, Roberto Di Matteo a marqué un hurlement après seulement 42 secondes avant qu’Eddie Newton ne scelle le triomphe tardivement.

Et il n’est pas étonnant que les Bleus aient pris un départ aussi courageux.

Sinclair, qui a commencé le match à l’arrière central, a révélé que Gullit avait donné du champagne à l’équipe parce qu’il sentait les nerfs d’avant-match avant la pièce maîtresse de Wembley.

S’exprimant avant la finale de la FA Cup de Chelsea contre Leicester samedi – qui est en direct sur talkSPORT – Il a déclaré à talkSPORT 2: «Au départ dans les vestiaires, Ruud Gullit a senti un peu de nervosité entre les joueurs.

«Je me sentais bien et je n’ai pas vraiment compris et évidemment, étant le manager à l’époque, il a senti que le vestiaire était peut-être un peu trop calme, ou quoi que ce soit.

.

Gullit a incroyablement donné du champagne à ses joueurs de Blues avant le match

«Il a en fait ouvert une bouteille de champagne avant le match et nous en a tous donné à peu près une bouchée et nous nous sommes tous applaudis et avons bu.

«Nous pensions: ‘Qu’est-ce que c’est que tout ça?’

“Mais ça a pris l’ambiance et nous sommes allés là-bas et j’étais un peu éméché pour l’échauffement!”

Chelsea affrontera Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions le 29 mai et Sinclair a admis qu’il préférait que son ancienne équipe soit victorieuse en Europe – malgré sa gloire en FA Cup en tant que joueur des Blues lui-même.

En 1995, les Blues ont fait le bon marché de l’été en débarquant le héros néerlandais Gullit et il a ensuite dirigé le club.

“J’ai eu la chance à Chelsea de faire partie d’une équipe qui a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA en 1998, ainsi que la Coupe de la Ligue”, a-t-il ajouté.

«J’ai raté la finale de la Coupe de la Ligue à cause d’une blessure et je n’ai plus jamais joué pour le club, mais j’étais là pour constater à quel point c’était important.

«Quand je regarde à quel point la Ligue des champions est prestigieuse – et j’ai pu assister au penalty de Didier Drogba pour le club. [vs Bayern Munich] – Je dois dire que la Ligue des champions est la plus importante des deux.

Samedi est la finale de la FA Cup GameDay sur talkSPORT et talkSPORT 2 alors que nous devenons votre destination de prédilection pour toute l’action finale de la FA Cup.