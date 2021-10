Ruud se montre contre Norrie et remporte son premier titre ATP sur dur

in

10/04/2021 à 03h46 CEST

.

Le Norvégien Casper Ruud, deuxième tête de série, a battu le Britannique Cameron Norrie 6-0 et 6-2 ce dimanche en finale de l’Open de San Diego, ATP 250, et a obtenu son premier titre en dur, la cinquième de la saison, la meilleure marque actuelle du circuit.

Ruud, qui a brillé sur terre battue, a également montré qu’il pouvait gagner sur dur et il a été honoré de recevoir le trophée de champion des mains du légendaire australien Rod Laver.

“Un merci spécial à Rod, évidemment la légende. Je pense que vous devriez venir à tous mes matchs maintenant parce que je joue très bien quand vous venez et regardez “, a déclaré Ruud lors de la cérémonie des trophées. ” J’espère que vous viendrez à Indian Wells la semaine prochaine pour regarder, alors voyons ce qui se passe là-bas ! “.

Ruud a affronté un certain nombre d’adversaires coriaces au California ATP 250, et n’a perdu qu’un set en quatre matchs contre l’ancien numéro un britannique Andy Murray; le neuvième favori, l’Italien Lorenzo Sonego ; l’ancien numéro trois mondial bulgare Grigor Dimitrov et Norrie, pour devenir le premier joueur du circuit ATP à remporter cinq titres cette saison.

Avant 2021, il n’avait remporté qu’un seul titre de champion.

Avec son triomphe, il a dépassé les trois meilleurs joueurs de tennis du moment dans l’ATP, serbe Novak Djokovic, le Russe Daniel Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev, qui a remporté chacun quatre titres individuels jusqu’à présent en 2021.

Ruud grimpe de manière significative à la huitième place de la FedEx ATP Race To Turin alors qu’il tente de se qualifier pour la finale Nitto ATP, qui se déroulera au Pala Alpitour de Turin du 14 au 21 novembre.

Le joueur de tennis norvégien a fait sa marque au début du match, brisant son premier match restant, et n’a jamais regardé en arrière. Ruud n’a permis à Norrie de lui rapporter que trois points de service dans le premier set., et cela a donné le ton.

Le Norvégien a profité du jeu inhabituellement bâclé de son adversaire dès le début, puis a lancé le sien de son coin du revers, libérant des droits solides pour empêcher Norrie de trouver sa zone de confort.

Le Britannique, qui a battu le Russe Andrey Rublev, tête de série, en demi-finale, a pris un meilleur départ dans le deuxième set en réduisant vos erreurs non forcées.

Mais Ruud a réussi un tir parfait du revers qui l’a mis à 4-2, et n’a montré aucun nerf pour clore le match après 62 minutes.

Ruud n’avait jamais atteint une finale du circuit ATP sur des courts en dur avant cette semaine.

Mais a montré un grand équilibre tout au long du tournoi derrière son style physique de base et avancé quand il avait besoin de finir des points sur le net.

Norrie excelle sur les courts en dur Et, comme Ruud, il a connu la meilleure saison de sa carrière. Mais le champion de Los Cabos de cette année n’a pas pu ajouter un deuxième trophée de niveau tour à son curriculum vitae.

Plus tôt cette saison, Ruud a gagné à Bastad, Gstaad et Kitzbühel en trois semaines consécutives pour devenir le premier joueur à remporter trois titres en autant de semaines depuis Murray en 2011.

La victoire a également permis à Ruud de prendre un prix en argent de 92 515 $ avec 250 points pour la classification FedEx ATP.

Tandis que Norrie a obtenu un prix en espèces de 54 355 $ et 150 points.