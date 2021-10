RVI Stock: 16 choses à savoir pour les investisseurs de valeur au détail alors que les actions se déchaînent

La valeur au détail (NYSE :RVI) l’action est en mouvement vendredi et il y a des circonstances étranges entourant sa hausse que nous examinons.

Source : Félix Mizioznikov / Shutterstock.com

Passons à cela ci-dessous!

Tout d’abord, il y a le mouvement de stock étrange que nous voyons de la part de l’entreprise. Yahoo Finance et Google Finance montrent que l’action s’est négociée dans la fourchette moyenne de 20 $ le mois dernier. Ensuite, les actions ont chuté hier dans la fourchette de 5 $ dans les échanges après les heures normales. Avec l’ouverture des marchés ce matin, ces actions montent maintenant en flèche, bien que loin de la fourchette précédente de 20 $. Toute cette étrangeté survient alors que les commerçants de détail parlent d’un dividende spécial versé par la société aux actionnaires. Ce dividende est versé aujourd’hui et s’élève à 22,04 $ par action. Ce paiement massif de dividendes pourrait expliquer pourquoi les investisseurs ont vu une telle baisse des actions RVI. En gardant cela à l’esprit, la reprise qui suivra pourrait être que les commerçants de détail tenteront de regonfler le stock. Après tout, passer à la fourchette de 5 $ permet aux traders de pomper des actions beaucoup plus facilement avec une faible barrière à l’entrée. Mais que fait exactement Retail Value ? L’entreprise se concentre sur la possession et la location de biens immobiliers qui sont loués à des détaillants. Cela inclut les centres commerciaux et autres emplacements aux États-Unis. Il convient également de noter que la capitalisation boursière de RVI est de 132,722 millions de dollars. Les nouvelles d’aujourd’hui indiquent également que l’action RVI connaît des échanges intenses. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 8 millions d’actions ont changé de mains. C’est tout à fait le bond par rapport au volume de négociation moyen quotidien de la société d’environ 163 000 actions.

L’action RVI était en hausse de 21,7% vendredi matin.

Il y a des nouvelles boursières plus récentes qui méritent d’être explorées ci-dessous!

InvestorPlace a toutes les dernières couvertures boursières que les traders doivent connaître pour vendredi. Cela comprend pourquoi les actions de Exela Technologies (NASDAQ :XELA) et Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) déménagent, ainsi que des détails sur les Udemy IPO. Vous pouvez trouver tout cela dans les liens suivants !

Plus d’actualités boursières pour vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/rvi-stock-16-things-for-retail-value-investors-to-know-as-shares-go-wild/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC