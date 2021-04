RWDSU se déplace pour contester l’élection d’Amazon Union – WWD

Le RWDSU est confronté au résultat des élections syndicales de ce mois qui ont abouti à une victoire pour Amazon.

Le syndicat a déclaré lundi qu’il avait déposé des objections auprès du Conseil national des relations de travail, l’agence qui fait respecter les droits de négociation collective des travailleurs et supervise le processus d’élection syndicale. Les objections déposées par le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins réitèrent ses allégations contre Amazon d’ingérence dans le processus de vote des travailleurs. Environ 3215 travailleurs de l’usine d’Amazon à Bessemer, en Alabama, connue sous le nom de BHM1, avaient voté lors de l’élection, et le détaillant de commerce électronique a prévalu dans le décompte par plus de 2 contre 1 dans une victoire largement considérée comme une coup porté au mouvement ouvrier dans tout le pays.

Le syndicat a déclaré qu’il avait déposé quelque 23 objections, y compris autour d’allégations selon lesquelles Amazon aurait communiqué avec des employés selon lesquelles voter pour le syndicat pourrait mettre en danger l’installation ou risquer leur «taux de rémunération» et leurs avantages.

«Après avoir enduré une campagne antisyndicale intensive conçue par Amazon pour intimider et manipuler, les travailleurs cherchent la chance d’avoir enfin le droit à une représentation équitable, un siège à la table et une réelle chance de résoudre la litanie de problèmes que les travailleurs d’Amazon sont confrontés depuis bien trop longtemps », a déclaré le syndicat dans son communiqué.

Amazon a publié une réponse contestant les allégations et cherchant à souligner les résultats de l’élection.

«Le fait est que moins de 16% des employés de BHM1 ont voté pour adhérer à un syndicat», a déclaré un représentant d’Amazon dans un communiqué. «Plutôt que d’accepter le choix de ces employés, le syndicat semble déterminé à continuer de déformer les faits afin de conduire son propre programme. Nous attendons avec impatience les prochaines étapes du processus juridique. »

Les prochaines étapes de l’affaire impliqueront vraisemblablement le directeur régional du NLRB dans l’affaire qui émettra un avis d’audience dans les semaines à venir. L’audience aurait pour but de trancher des questions que le syndicat serait en mesure d’étayer par des éléments de preuve, et le syndicat devrait présenter des témoins et des documents à l’appui de ses allégations.

Une telle audience donnerait également à Amazon l’occasion de contre-interroger la preuve et le témoignage du syndicat, et permettrait à Amazon de présenter sa propre cause pour savoir si elle a commis les activités dont elle est accusée et, dans l’affirmative, si ces activités constituaient effectivement des violations des droits de l’homme. procédures de droit du travail.

Le conseil a tendance à considérer sérieusement les objections concernant les déclarations des employeurs au personnel concernant les licenciements potentiels ou les fermetures d’usines en raison de la syndicalisation, ont déclaré des experts.

“Le [NLRB] ordonneraient une nouvelle élection s’ils estimaient que les travailleurs n’étaient pas en mesure d’exercer leur droit sans contrainte », a déclaré Ellen Dichner, conférencière distinguée à la CUNY School of Labour and Urban Studies, qui avait auparavant été l’avocate principale de l’ancien NLRB président.

«Je veux dire, réfléchissez-y, si vous êtes un travailleur qui va voter et que votre employeur vous dit: ‘Si le syndicat gagne, [your job is at risk], “que dire de plus pour amener quelqu’un à voter dans l’autre sens?” elle a dit.

Si le NLRB décide finalement de ne pas aller jusqu’à ordonner une nouvelle élection, il pourrait encore imposer d’autres sanctions, bien que celles-ci tendent généralement à demander aux employeurs de placer des panneaux sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs droits.

En plus des objections au NLRB, le syndicat pourrait également déposer des accusations de pratiques déloyales de travail pour contester sa conduite, ont déclaré des experts.

«Ce n’est probablement pas toute l’étendue du processus juridique, ce n’est que le début», a déclaré Rebecca Kolins Givan, professeur agrégé à la Rutgers School of Management and Labour Relations. «Ces objections aux élections ont dû être déposées dans un délai plus court, elles ne sont donc que la première étape, et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres en viennent.»