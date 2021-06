Rx : Plus de facultés de médecine – The Financial Express

De la réduction significative de l’accent mis sur les infrastructures à l’exploitation des capacités de santé existantes pour la formation du personnel médical, le gouvernement dispose de nombreuses options.

L’enquête All India Higher Survey of Higher Education (AISHE) 2019-20 montre que seulement sept États du pays – Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Bengale occidental, Telangana, Gujarat et Kerala – représentent 65% des 315 facultés de médecine du pays. L’Uttar Pradesh, dont la population prévue pour 2021 est près de trois fois celle du Tamil Nadu et sept fois celle du Kerala, compte un nombre inférieur de facultés de médecine que les deux ; Tamil Nadu, avec 42 facultés de médecine, a le nombre le plus élevé.

L’UP n’est pas le seul grand État à enregistrer des chiffres faibles ; Le Bihar, le Madhya Pradesh, le Rajasthan et même l’Andhra Pradesh semblent souffrir d’un manque d’infrastructures d’enseignement médical. L’AISHE est basé sur les réponses des institutions des États, il pourrait donc y avoir une sous-estimation. Néanmoins, il est peu probable que le tableau de la plupart des États soit radicalement modifié si les institutions qui n’ont pas été prises en compte dans l’enquête sont prises en compte.

Contre les 66 universités indiennes d’enseignement médical offrant une capacité d’accueil d’environ 80 000 MBBS par an, le défunt Conseil médical de l’Inde a reconnu les diplômes de 45 universités de médecine de Chine seulement. Pas étonnant donc qu’en 2019, 21 000 des 23 000 étudiants indiens étudiant en Chine poursuivaient des études de médecine. La carence de l’Inde est particulièrement importante dans le contexte de Covid-19, où une main-d’œuvre qualifiée est cruciale pour la gestion de la pandémie, même si des experts comme le Dr Srinath Reddy de PHFI et le Dr Devi Shetty de Narayana Hridayalaya ont signalé la pénurie chronique de personnel de santé dans tous les domaines. (médecins, infirmières et autres ambulanciers, etc.).

Le manque d’infrastructures d’enseignement médical, en plus de contribuer à la pénurie de médecins, a également conduit à une foule d’autres problèmes – la vive concurrence pour les sièges a fait que de nombreux étudiants qui sont bien plus méritants ne font pas la coupe alors que le quota de gestion des sièges sont, en quelque sorte, vendus aux plus offrants ; les experts estiment que l’argent circulant par capitation, qui n’est pas entièrement « blanc », pourrait atteindre plusieurs milliers de crores de roupies.

Ceci est lié aux normes restrictives que l’Inde établit pour l’approbation des facultés de médecine. Alors qu’une focalisation sur l’infrastructure est nécessaire, celle de l’Inde est trop aiguë, ce qui entraîne des coûts importants encourus pour la mise en place de facultés de médecine. diplômés pour les États-Unis.

Certaines solutions auraient dû être claires pour le gouvernement maintenant; en effet, ce journal a mis en avant à maintes reprises des avis d’experts en la matière. De la réduction significative de l’accent mis sur les infrastructures à l’exploitation des capacités de santé existantes pour la formation du personnel médical, le gouvernement dispose de nombreuses options.

Transformer les hôpitaux de district en facultés de médecine, subventionner les hôpitaux privés de plus de 300 lits, gérés par des organisations caritatives/trusts, pour offrir un enseignement médical supérieur, des hôpitaux de 100 lits pour offrir des cours de soins infirmiers, etc. Si l’éducation médicale dans le pays continue d’être une affaire d’élite – avec une structure réglementaire de premier ordre, comme le Dr Shetty l’a dit dans une interview d’Idea Exchange -, seuls les soins de santé en Inde en souffriront.

