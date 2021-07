Ryan Adams plaide pour un contrat d’enregistrement, une “deuxième chance” au milieu des problèmes d’argent

En février 2019, sept femmes ont publiquement accusé l’auteur-compositeur-interprète Ryan Adams d’inconduite sexuelle et/ou de « comportement manipulateur », ce qui a entraîné des revers de carrière majeurs pour le natif de Jacksonville, en Caroline du Nord. Maintenant, Adams demande aux labels de prendre une autre chance sur lui.

Le New York Times a rendu compte des allégations d’inconduite sexuelle et d’abus psychologiques – dont l’une provenait de l’ex-femme de Ryan Adams, l’auteur-compositeur-interprète Mandy Moore – en février 2019. L’ancien leader de Whiskeytown Adams, a indiqué l’article, avait « des opportunités de carrière en suspens tout en poursuivant simultanément des femmes artistes pour le sexe », en plus de « soumettre les femmes à des abus émotionnels et verbaux, et au harcèlement dans les textes et sur les réseaux sociaux ».

La plus grave des allégations d’inconduite sexuelle contre Adams concernait peut-être son échange de « 3 217 SMS… sur une période de neuf mois » avec une femme nommée « Ava », qui avait 15 et 16 ans au moment de la correspondance et avait d’abord communiqué avec l’artiste sur Twitter. Les deux ne se sont jamais rencontrés en personne et certains des messages semblaient impliquer des sujets explicites. Cependant, la victime présumée a “parfois” déclaré qu'”elle était plus âgée qu’elle ne l’était”, selon le New York Times, et l’avocat d’Adams a relayé que “si, en fait, cette femme était mineure, M. Adams n’était pas au courant”.

Adams a également développé une « romance éclair » avec un musicien de 20 ans, a relayé le rapport, promettant (et finalement retirant) des « opportunités professionnelles » et se serait engagé dans un comportement « obsessionnel et émotionnellement abusif » avec l’individu. Ce dernier aurait englobé “la barricadant avec des SMS, insistant pour qu’elle prouve où elle se trouvait… et menaçant de se suicider si elle ne répondait pas immédiatement”, en plus de la contraindre à quitter “des situations sociales pour avoir des relations sexuelles par téléphone”.

Le créateur de “Nucléaire” a rapidement répondu au rapport sur les réseaux sociaux, avant de présenter des excuses plus élaborées en juillet 2020. “Je ne suis pas un homme parfait et j’ai fait de nombreuses erreurs. À tous ceux que j’ai jamais blessés, même involontairement, je m’excuse profondément et sans réserve », a-t-il écrit dans les tweets de février 2019.

«Mais l’image que cet article brosse est d’une inexactitude bouleversante. Certains de ses détails sont déformés ; certains sont exagérés ; certains sont carrément faux. Je n’aurais jamais d’interactions inappropriées avec quelqu’un que je pensais être mineur. Période », a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne les retombées qui sont arrivées à la suite du rapport, certains fans ont demandé le remboursement de leurs billets pour les prochains concerts de Ryan Adams, tandis qu’Universal Music Group a retiré son dernier album et que les stations de radio ont abandonné sa musique. Il a finalement sorti son 17e album, Wednesdays – qui devait sortir en 2019 – via son label PAX AM en 2020, tandis que Big Colors a chuté en juin 2021.

Adams a récemment reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il était “fauché”, qu’il n’avait “pas de contrat d’enregistrement” et qu’il “adorerait faire des albums” ou simplement “posséder une maison”. De plus, il vient de rédiger un message plus long et de plus en plus désespéré, qui a été supprimé d’Instagram.

Admettant qu’il est “à des mois de perdre mon label, mon studio et ma maison”, le huit fois nominé aux Grammy a exprimé son désir d’obtenir “une deuxième chance de faire de la musique” dans le post troublant.

“J’ai 46 ans et j’ai peur de vivre dans le sous-sol de ma sœur”, a-t-il poursuivi. « Si vous êtes un label et que vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Envoyé avec amour et humilité. Je suis déjà passé [Universal Music Group’s] Capitole deux fois.

Bien que les chances qu’Adams signe un autre contrat avec une grande maison de disques ne soient pas claires, plusieurs supporters ont laissé des commentaires encourageants, l’appelant à exploiter le potentiel de gains de ses adeptes (ultra-dévoués) restants en se lançant dans une tournée solo et/ou en créant un Compte Patreon. De plus, alors que le créateur avait précédemment indiqué qu’il «ne savait pas pourquoi» il n’avait pas de magasin de produits dérivés, il a depuis déployé une boutique en ligne complète, comme le montrent ses profils sur les réseaux sociaux.