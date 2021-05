Ryan Antonio est le petit ami de Miss Univers, Andrea Meza

. Miss Univers, Andrea Meza, qui a posé avec Fonsi lors de la soirée du couronnement, est la petite amie d’un célèbre tik-toker

Comme prévu, depuis que la mexicaine Andrea Meza a été choisie comme nouvelle Miss Univers, ses fidèles adeptes et la presse spécialisée du divertissement veulent en savoir plus sur la précieuse reine de beauté.

Et après les doutes qui se sont créés autour de son état matrimonial à la suite de certaines photos dans lesquelles elle portait une robe de mariée avec un gentleman, la jeune aztèque a précisé qu’elle est célibataire et que l’homme dans les images n’a rien à voir avec elle sentimentalement. , mais a admis qu’elle avait un petit ami.

La Miss Univers a été interrogée sur un célèbre tik-toker, qui la soutenait tout le temps à Hollywood, en Floride, où se tenait le concours, et a décidé de parler de son histoire d’amour.

Il s’agit du soi-disant «gringuito» Ryan Anthony, qui partage constamment des contenus amusants sur Tik Tok, et qui est maintenant également devenu le protagoniste après le triomphe de sa petite amie.

La reine de beauté a été interrogée par son petit ami sur l’émission télévisée Al Rojo Vivo et a commencé par donner une réponse amusante.

“C’est une question très compliquée”, a déclaré Andrea Meza, qui a admis plus tard sa relation avec le monsieur. “Nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux, nous parlons depuis un moment, nous avons pu nous rencontrer en personne et bien nous avons fait des rencontres.”

Ryan Anthony, né aux États-Unis, s’est déclaré un fidèle amoureux de la culture mexicaine, au point que le jour du couronnement de sa petite amie en tant que Miss Univers, il portait une cravate aux couleurs du drapeau du pays aztèque. .

Il a également appris à parler espagnol et on le voit constamment faire de son mieux pour communiquer avec des fans latinos qui ne parlent pas anglais.

Un autre détail intéressant est qu’en raison de son amour pour le monde hispanique, le tik-toker a choisi de changer son deuxième prénom de l’anglais à l’espagnol et s’appelle maintenant Antonio.

Les gens dans le magazine espagnol ont assuré que l’idole de Miss Univers vit en Floride et fait généralement des imitations de scènes de feuilletons tels que Intimate Enemy 2 et Loli’s Luck sur ses réseaux sociaux.

Ryan Antonio a également utilisé ses réseaux sociaux pour célébrer le triomphe de sa bien-aimée et même plaisanter, partageant une photo à côté de Miss Univers.

“Bien, mais pour la prochaine fois, je mettrai la couronne”, a écrit le jeune homme, qui a également fait une blague sur sa taille.

Dans d’autres vidéos, le tiktoker est vu danser de la musique latine, comme la bachata.