Ryan Clark a été extrêmement dur avec les critiques de Chase Claypool

Maintenant, regarde. Je crois fermement que, dans la NFL, à peu près tout mérite une célébration si vous êtes capable de vous lever pour le prochain jeu après avoir été touché.

Ces mecs se croisent constamment à pleine vitesse. Le simple fait d’attraper le ballon et d’avancer doit être considéré comme un succès majeur.

Mais il y a un temps et un endroit pour tout.

Et jeudi soir, lorsque Claypool a célébré un premier essai avec le football alors que le temps passait sur une possession cruciale des Steelers, ce n’était absolument pas le bon moment pour célébrer. Les Steelers essayaient de gagner un match.

Visiblement, ils ont perdu. Et beaucoup de gens étaient agacés par la célébration de Claypool sur le moment. Ce n’est pas la raison exacte pour laquelle ils ont perdu, bien sûr. Mais cela a nui à leurs chances de revenir.

L’une des personnes agacées était l’ancien Steeler et personnalité actuelle d’ESPN, Ryan Clark. Et il a absolument laissé Claypool l’avoir sur Get Up d’ESPN.

Mais il a probablement poussé les choses un peu trop loin ici.

« Chase Claypool est aussi mentalement et émotionnellement sous-développé que physiquement surdéveloppé. … Il ne se soucie que de lui-même ! Et cet égocentrisme fait partie de ce qui fait tomber l’équipe et l’organisation des Steelers. »

Oui, Claypool a fait une erreur. Et cela n’a pas aidé la cause des Steelers dans leur tentative de retour après avoir perdu 23-0. Mais cela ne justifiait pas vraiment tout cela. Ce coup de gueule est très méchant. C’est une chose de défier ou de se demander où se trouve la tête d’un joueur en ce moment, mais une autre de l’appeler « sous-développé » dans un sens quelconque. C’est une attaque. Cela semble personnel.

Certains fans le pensaient aussi.

Ce n’était pas du tout nécessaire. Malheureusement, c’est le genre d’analyse qui a tendance à attirer l’attention des gens. Je veux dire, après tout, ici j’écris à ce sujet de cette façon.

Mais Ryan Clark est meilleur que cela, tout comme Claypool est meilleur que l’écart qu’il a eu jeudi soir. Les gens font des fautes. Ils sont parfois pris dans l’instant et, lorsque cela se produit, les résultats ne sont pas toujours parfaits.

C’est simplement ce qu’a été le moment de Claypool – il s’est laissé prendre dans l’instant. Espérons qu’il en tire des leçons et qu’il avance simplement.

Et peut-être que la prochaine fois, Clark pourra choisir ses mots et mieux formuler sa critique.