Ryan Clark fait exploser les Steelers après sa défaite contre les Bengals: « Cette défense de Pittsburgh n’est pas un jack »

L’ancien sécurité des Steelers de Pittsburgh, Ryan Clark, n’est pas impressionné par son équipe bien-aimée.

Au cours d’un segment ESPN de deux minutes lundi, Clark a discuté de la défaite brutale de Pittsburgh 41-10 contre les Bengals de Cincinnati et a déclaré que « personne n’a peur de jouer contre cette équipe ».

Le secondeur extérieur des Pittsburgh Steelers TJ Watt (90) affronte le plaqueur offensif des Bengals de Cincinnati Isaiah Prince (75) alors qu’il tente de précipiter le passeur pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL, dimanche 28 novembre 2021, à Cincinnati. (AP Photo/Aaron Doster)

« Il n’y a absolument aucune physicalité », a déclaré Clark. « Il n’y a pas d’énergie défensivement. Il n’y a pas de donneurs de ton. »

Clark, qui a été repêché par les Giants de New York en 2002, a joué pour les Steelers de 2006 à 2013. Tout en jouant aux côtés du membre du Temple de la renommée Troy Polamalu, Clark a été un élément clé de la course du Super Bowl XLIII de Pittsburgh en 2009 lorsque les Steelers sont repartis avec un 27-23 sur Kurt Warner, Larry Fitzgerald et les Cardinals de l’Arizona.

Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati Joe Mixon, à gauche, exécute le ballon contre la sécurité des Pittsburgh Steelers Terrell Edmunds (34) au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 28 novembre 2021, à Cincinnati. (AP Photo/Aaron Doster)

Clark a déclaré que la sécurité des Steelers, Minkah Fitzpatrick, était « l’une des meilleures sécurités gratuites pour jouer au football », mais a ajouté qu’il était « un cinquième secondeur » parce que les secondeurs des Steelers ne parviennent pas à attaquer les coureurs.

Clark a également évoqué l’utilisation des médias sociaux par les Steelers et le receveur JuJu Smith-Schuster, célèbre pour avoir réalisé des vidéos de danse TikTok.

« Le football de Pittsburgh ne consiste pas à s’amuser », a déclaré Clark. « Le football de Pittsburgh consiste à dominer les gens sur le terrain à cause de votre physique. »

« Mais ce n’est pas ce que vous voulez tous. Ce que vous voulez tous faire, c’est vous présenter, et vous voulez tous vivre sur le dos des légendes. Personne ne s’en soucie plus. Les jeunes ne le sont plus. t respectueux du passé. Dans le passé, Pittsburgh était quelque chose. Cette défense de Pittsburgh n’est pas un jack », a ajouté Clark.

L’entraîneur-chef des Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, au centre, regarde le tableau vidéo alors qu’il se tient avec le quart-arrière Ben Roethlisberger (7) et le receveur Chase Claypool (11) pendant un temps mort au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Bengals de Cincinnati, dimanche , le 28 novembre 2021, à Cincinnati. (AP Photo/Aaron Doster)

Les Steelers ont une fiche de 6-10-1 lors de leurs 17 derniers matchs et 20 équipes de la NFL ont remporté un match en séries éliminatoires depuis que Pittsburgh a remporté une victoire en séries éliminatoires en 2016. Il semble que ce soit la dernière saison du quart-arrière Ben Roethlisberger en noir et jaune, ce qui signifie que l’équipe devra prendre une direction différente l’année prochaine sous le centre pour la première fois depuis 2004.