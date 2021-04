Ryan Coogler a refusé l’adhésion aux Oscars, affirmant qu’il n’acceptait pas les récompenses ⋆ .

Lors d’une nouvelle interview, scénariste et réalisateur Ryan Coogler s’est ouvert à propos du déclin de l’adhésion à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organisation qui décerne les Oscars, en 2016.

Lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter, l’homme de 34 ans a déclaré que son expérience en tant qu’athlète universitaire avait confirmé sa conviction que l’application de la compétition à une forme d’art était étrange.

« Je n’adhère pas à ceci par rapport à cela, ou » ce film n’était pas assez bon pour figurer sur cette liste « », a déclaré Coogler à la sortie.

Le réalisateur et scénariste de renommée Ryan Coogler a déclaré qu’il avait rejeté l’invitation à devenir membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, récompensée aux Oscars, en 2016. (Photo par Alberto E. Rodriguez / . pour Disney)

Il a continué à partager comment, bien qu’il ait choisi de ne pas rejoindre l’Académie, il envisagera et deviendra membre d’autres organisations non liées à la concurrence.

«J’adore les films», a déclaré Coogler. «Pour moi, c’est assez bien. Si je veux faire partie d’organisations, ce seront des syndicats, où nous cherchons à prendre soin de la famille et de l’assurance maladie de l’autre. Mais je sais que ces choses apportent de la visibilité.

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec les gagnants et les perdants du cinéma, Coogler a certainement sa juste part d’acclamations et de distinctions. Le premier long métrage qu’il a écrit et réalisé, Fruitvale Station en 2013, a été nominé pour plus de 20 prix et en a remporté 13. Deux ans plus tard, Creed, dont il a également été scénariste et réalisateur, a remporté une poignée de nominations et remporté plusieurs trophées, dont NAACP Prix ​​d’image pour la réalisation exceptionnelle et l’écriture exceptionnelle d’un film.

Le succès mondial du cinéaste en 2018, Black Panther, a remporté plus d’une dizaine de nominations. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur pour le film Marvel, qu’il a co-écrit, de l’African-American Film Critics Association.

Comme theGrio l’a rapporté le mois dernier, Coogler s’est récemment ouvert à Jemele Hill sur le tournage de la suite de Black Panther sans acteur principal Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du côlon en août dernier à l’âge de 43 ans. Apparaissant en tant qu’invité sur le podcast Hill’s Unbothered, il a décrit à quel point il est difficile de travailler sur le film sans son ami.

«Je suis toujours en train de le traverser», a-t-il déclaré, selon le rapport. «Une chose que j’ai apprise au cours de ma courte ou longue période sur cette Terre est qu’il est très difficile d’avoir une perspective sur quelque chose pendant que vous la traversez. C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai traversées dans ma vie, de devoir participer à la poursuite de ce projet sans cette personne en particulier qui est comme la colle qui l’a maintenu.

« Black Panther » parents créatifs (de gauche à droite) Winston Duke, Carrie Bernans, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Sterling K. Brown, Letitia Wright et Ryan Coogler posent pour des photos après leurs victoires au 50e NAACP Image Awards au Dolby Theatre en mars 2019 (Photo par Frazer Harrison / .)

« Vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie personnelle », a déclaré Coogler à Hill. «Vie personnelle, je vais dire que lorsque vous travaillez dans quelque chose que vous aimez, ces choses se mélangent, elles se rejoignent. J’essaie de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais je n’en suis pas encore là, c’est donc sans aucun doute la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie professionnelle.

Coogler a soutenu qu’il se sentait «incroyablement motivé par le fait que j’ai pu passer du temps avec lui. Vous passez votre vie à entendre parler de gens comme lui. Pour cet individu, qui est maintenant un ancêtre, j’étais là pour ça. C’est un privilège tellement incroyable qui vous remplit autant qu’il vous assomme. Très souvent, en tant que Noirs, nous devons ramasser les morceaux après la perte. «

Cet article contient des rapports supplémentaires de theGrio’s Keydra Manns.

