Ryan Dorsey rend hommage à Naya Rivera avec un hommage émouvant un an après sa mort

L’acteur de Justified a révélé qu’il voulait honorer Naya en partageant une photo de leur fils qui avait une signification significative. Sur Instagram, Ryan a posté un collage de la défunte star et de leur fils Josey, ainsi qu’un instantané de leur petit qui lève le pouce et affiche un large sourire.

Comme Ryan l’a décrit à propos de l’image, “Le pouce levé… seulement un eemed [sic] droite. Je me souviens de la première fois qu’il te l’a fait. Au jujitsu, tu lui as donné un coup de pouce et il a rendu le geste… c’était si gentil. C’est peut-être idiot et cela n’a pas de sens de faire cela sur IG et de le diffuser, mais tout cela l’est aussi. Alors il y a ça…”

Bien qu’il ait avoué que “juillet sera probablement toujours un mois étrange et difficile” pour leur famille, il a réitéré que Josey sera toujours pris en charge.

“Vole haut, repose en paix, sachant qu’il va bien…”, a partagé Ryan. “Il est bien élevé, et il a beaucoup de famille et de gens autour de lui qui l’aiment, et vous.”