Ryan Edwards apparaît dans la nouvelle bande-annonce de Wake of Firing

Jeudi, MTV a publié une bande-annonce pour la saison 9B de Teen Mom OG. Malgré le fait que Ryan Edwards ait été licencié de la série, il est toujours apparu dans la bande-annonce aux côtés de sa femme, Mackenzie Edwards. En mars, il a été rapporté qu’Edwards, sa femme et ses parents, Jen et Larry Edwards, avaient été licenciés de Teen Mom OG à la lumière d’une dispute explosive qui s’est produite lors de la dernière réunion entre Larry et le mari de Maci Bookout, Taylor McKinney. Edwards et Bookout partagent leur fils Bentley.

Edwards et sa femme sont brièvement apparus dans la bande-annonce. Dans la vidéo, on peut voir le couple discuter de leur drame en cours avec Bookout et son mari. Edwards a même dit: “J’ai tellement d’aversion pour eux deux.” Naturellement, la bande-annonce montrait également Bookout et McKinney discutant de la situation. Cependant, les fans devront se connecter à la saison à venir pour entendre leurs réflexions sur la question.

Alors qu’Edwards et sa famille ont été licenciés par MTV, ils apparaîtront toujours dans la première de Teen Mom OG Season 9B, qui sera diffusée mardi à 20 h HE sur MTV. Il a été initialement rapporté qu’ils avaient été licenciés du spectacle en mars. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Mackenzie s’est entretenu avec le podcast Without a Crystal Ball et a parlé de la situation et a partagé ce que la famille avait appris à propos de leur licenciement. Elle a affirmé que les représentants de Bookout étaient allés voir les dirigeants de MTV pour demander le licenciement de la famille Edwards.

“Rien ne s’est passé, littéralement, rien. Hier, nous avons reçu un appel de Morgan et Larry de MTV et l’agent de Maci est allé au-dessus de leurs têtes et est allé chez Viacom”, a déclaré Mackenzie. Elle a continué à affirmer que l’agent de Bookout “a dit qu’ils voulaient se concentrer sur toutes les capacités de Maci et sur elle … quoi qu’elle fasse et que nous avons pris le temps de l’émission qu’elle pourrait utiliser pour montrer tout cela”. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un incident spécifique qui avait conduit à leur licenciement, Mackenzie a répondu : « Jen et Larry ont été licenciés. Nous avons été licenciés. ils nous rappellent.” Les fans pourront voir comment se déroule ce drame familial lors de la première de Teen Mom OG. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.