Ryan Eggold et Freema Agyeman de New Amsterdam parlent de la finale de la saison 3 de Max et Helen sur les «batailles personnelles» et les obstacles

Eh bien, c’est drôle, j’ai eu une pensée similaire, en fait. Je viens de regarder l’épisode le plus récent hier soir et j’ai eu une pensée similaire. Comme, cette entreprise de douche aurait dû être dans cet épisode, et vice versa. Mais je pense que c’était aussi agréable à voir, Freema avait la ligne. ‘Tout est un combat. Même nous. Ce moment sur le toit, qui n’était pas un grand pas en avant dans le développement de leur relation. C’était juste agréable de les voir reconnaître quelque chose entre eux pour la première fois depuis toute la saison. Et en ce qui concerne la finale, oui, il y a de très bonnes choses entre eux. Je veux dire, qu’est-ce que tu dis ? C’est l’heure. Je pense qu’ils savent tous les deux qu’il est temps de regarder quoi que ce soit en face, quoi que cela signifie. Que cela signifie qu’ils s’aiment, se détestent, qu’ils sont amis ou qu’ils vont déménager à Bali et fonder une communauté, cela pourrait arriver aussi. Tout ce qu’il y a entre eux qui n’est pas dit doit être dit, et il le sera. Ça arrive.