Ryan Garca vs Javier Fortuna: Le WBC ordonne le combat entre Ryan Garca et Javier Fortuna

Garca avait déjà déclaré qu’il n’aimerait pas se battre contre Fortuna AP

Le World Boxing Council (WBC) a confirmé que le boxeur américain, Ryan Garca affrontera le dominicain Javier Fortuna pour le championnat intérimaire des poids légers WBC.

Après que le WBC a analysé la situation de la division des poids légers, Il a été confirmé que Garcia avait remporté le titre provisoire et le poste obligatoire.

Plus d’informations ici: https: //t.co/jjDaWiVk2K ? World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 mars 2021

Pour sa part, Fortuna allait affronter Jorge Linares mais ce concours a été désactivé en raison de Covid-19. Pour cette raison, il a reçu un poste obligatoire et le World Boxing Council a ordonné que Garcia et Fortuna se rencontrent pour le championnat intérimaire des poids légers et la position obligatoire dans la division.

Garcia avait précédemment déclaré qu’il n’aimerait pas combattre Javier car il pense que ce sera un revers dans sa carrière. « Oh non, Je ne reculerais pas comme ça. Je ne ferais pas ça à moi-même. Fortuna est un grand combattant, mais je ne pensais même pas qu’il durerait trois rounds avec moi. « déclara Ryan.

La période libre de négociation a déjà commencé et si un accord n’est pas trouvé Une vente aux enchères aura lieu le 16 avril 2021.