Ryan Garcia clôture l’année

En août, les réseaux sociaux ont donné une joie, sous forme d’actualités, à la boxe mondiale. Ryan Garcia était de retour au gymnase. La promesse de 23 ans a surpris tout le monde en avril lorsqu’il a annoncé qu’il quittait temporairement la boxe. Il souffrait de dépression et avait besoin d’arrêter et de récupérer. Il l’a fait et est revenu avec l’intention de regagner le statut qu’il avait perdu lors de sa libération.

Garcia avait combattu son meilleur combat à ce jour en janvier. Il a battu Luke Campbell et a remporté le championnat du monde WBC intérimaire des poids légers. C’était une autre étape dans sa progression et lorsqu’il a annoncé ses problèmes de santé mentale, il devait combattre Javier Fortuna. À cause de sa dépression, il s’écarta, et Fortuna a fini par affronter Joseph ‘Jojo’ Díaz (a fini par soulever la ceinture en juillet) par la ceinture. La logique disait qu’une fois récupéré, Ryan devrait affronter le vainqueur. Ce sera comme ça.

“Je travaille sur Ryan Garcia contre Jojo Diaz sur DAZN pour la fin de l’année à Los Angeles. C’est le combat sur lequel j’essaie de travailler. Ryan García et Jojo Díaz méritent les meilleurs adversaires“Oscar de la Hoya, promoteur des deux, a annoncé en direct sur son compte Instagram. Partager l’option promoteur semblait facile, mais il manquait un fait véridique. Ryan sera bientôt de retour et avec le combat que tout le monde exige.