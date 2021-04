Ryan Garcia, Gervonta Davis, Teofimo Lopez et Devin Haney ont le potentiel de créer une belle nouvelle ère pour la boxe américaine, mais doivent se battre bientôt ou tout cela ne voudra rien dire

L’avenir est radieux pour la boxe américaine avec plusieurs jeunes stars bien placées pour éclairer le sport en Amérique pour les années à venir.

Des talents tels que David Benavidez, 24 ans, Shakur Stevenson, 23 ans, Jaron Ennis, 23 ans et Vergil Ortiz Jr, 23 ans, ont tous des opportunités de dominer dans la prochaine décennie.

Cependant, c’est à poids léger (135 livres) où un soulèvement générationnel semble se mettre en place.

La prochaine génération de stars américaines de la boxe arrive après l’ère de domination de Floyd Mayweather

Une dynamique vraiment particulière émerge dans laquelle Gervonta Davis, 26 ans, Teofimo Lopez, 23 ans, Ryan Garcia, 22 ans et Devin Haney, 22 ans, pourraient s’affronter dans des super combats dans peu de temps.

C’est Davis qui a fait irruption sur la scène mondiale pour la première fois en 2017.

Le protégé de Floyd Mayweather a fait preuve d’une puissance de frappe dévastatrice en éliminant Jose Pedraza pour remporter le titre mondial IBF des super-poids plume (130 lb).

Ce fut une performance qui a laissé une impression indélébile dans l’esprit de tous ceux qui en ont été témoins.

Avec Mayweather comme promoteur, Gervonta Davis a pris une longueur d’avance

L’étoile de Davis a grandi alors qu’il prenait la route pour une défense britannique à élimination directe contre Liam Walsh, puis est apparu sur la carte inférieure du méga combat de Mayweather avec Conor McGregor.

Certains problèmes en dehors du ring ont vu « Tank » se battre une seule fois en 2018, mais il est revenu avec trois KO en 2019 et s’est remis sur les rails.

À ce moment-là, trois autres jeunes combattants arrivaient pour écraser la fête.

Le talentueux Devin Haney a signé un accord avec Eddie Hearn et a commencé à poursuivre l’homme que beaucoup pensaient que l’équipe de Davis avait dévié – Vasyl Lomachenko.

Un KO du moment fort d’Antonio Moran a voyagé à travers le monde et la WBC a sanctionné Haney pour affronter Zaur Abdullaev pour leur ceinture « intérimaire », ce qui signifie que le gagnant deviendrait obligatoire pour Lomachenko.

Abdullaev a été envoyé en moins de quatre rounds, mais le tir à la gloire de Haney lui a été volé.

Le WBC a élevé Loma au rang de champion de la « franchise » et a amélioré Haney pour devenir le champion des poids légers standard par défaut.

Sans aucun acte répréhensible de sa part, ses détracteurs et ses rivaux ont commencé à le qualifier de «champion du courrier électronique» car il ne s’était pas battu pour remporter son titre.

Haney a été critiqué en raison des absurdités du WBC

Au même moment, Teofimo Lopez était prêt à se lancer au niveau mondial, mais il a décidé d’opter pour un itinéraire différent.

Lopez a poursuivi sa prise de contrôle en battant Masayoshi Nakatani pour devenir l’IBF obligatoire pour le champion Richard Commey.

Comme il avait été déçu lors de la victoire de Nakatani, des questions ont été posées pour savoir si Lopez pouvait gérer Commey à son jeune âge.

Il a fait taire tous les sceptiques avec une main droite qui a fait tourner le Ghanéen sur le ring au deuxième tour.

Le combat se termina peu de temps après et un nouveau roi fut couronné.

Lopez a marqué son arrivée sur la scène mondiale avec style

Bien que légèrement derrière Lopez et Haney sur la route du niveau mondial, Ryan Garcia a également pris de l’élan à ce stade.

La sensation des médias sociaux s’était déjà construit un profil gigantesque avec plus de sept millions d’abonnés Instagram, mais devait prouver qu’il était un combattant de classe mondiale.

Les KO consécutifs du premier tour contre Romero Duno à la fin de 2019 et Francisco Fonseca au début de 2020 ont forcé les gens à s’asseoir et à prendre note.

Puis la pandémie a frappé.

Garcia s’entraîne aux côtés du roi livre pour livre Canelo Alvarez

Le terrain de boxe étant à l’arrêt, l’élan des quatre jeunes combattants a été ralenti pendant plusieurs mois.

Finalement vers la fin de l’année dernière, les combats majeurs ont repris et c’est Lopez qui a déménagé en premier.

Après le retard, il a courageusement accepté de se lancer directement avec le dirigeant de la division des poids légers Lomachenko lors de son premier combat depuis qu’il est devenu champion.

Alors que tous les jeunes Américains ont retrouvé leurs marques, l’Ukrainien de 32 ans dominait la division et avait remporté les titres WBA, WBC «franchise» et WBO.

Lomachenko était roi en poids léger … jusqu’à ce qu’il rencontre Lopez

Haney avait échoué dans sa quête pour se rendre à Loma, mais comme ils partageaient le même promoteur, Lopez a sécurisé le combat en octobre 2020.

La plupart estimaient que le jeune champion était trop profond, il aurait beaucoup de mérite en défiant le grand Lomachenko, mais ne pouvait sûrement pas le détrôner.

Lopez et son père / entraîneur tout aussi impétueux ont cependant insisté sur le fait qu’ils triompheraient et, contre toute attente, ils ont donné raison.

Teofimo a fourni un moyen de dissuasion constant car il a utilisé ses avantages de portée et de puissance pour frustrer Loma dès le début.

Bien que l’Ukrainien se soit battu en seconde période, l’Américain a dominé le tour final pour sceller une superbe victoire aux points bouleversés.

Teofimo règne dans la division des poids légers après avoir conquis Lomachenko

Lopez détient désormais les titres légers WBA, WBC ‘franchise’, IBF et WBO et est incontestablement l’homme principal de la division.

Davis a ramassé la ceinture légère « régulière » de la WBA en 2019, mais a fait son mouvement après la pandémie en redescendant au super-poids plume.

S’il y avait une critique principale de Davis dans son règne de titre jusqu’à présent, c’est qu’il n’avait pas encore affronté un adversaire meilleur que Pedraza, qu’il a d’abord battu pour devenir champion en 2017.

En conséquence, il a affronté le champion des quatre poids Leo Santa Cruz à la fin du mois d’octobre et a fait une déclaration avec un uppercut KO impitoyable qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

Davis a aplati Santa Cruz de façon dramatique

Le prochain était Haney, qui a défendu sa ceinture légère WBC avec une victoire confortable aux points contre Yuriorkis Gamboa en novembre.

Et puis vint le moment pour Garcia de monter sur la grande scène.

L’opportunité de la starlette des médias sociaux de prouver qu’il était bien plus qu’un simple « boxeur Instagram » s’est présentée lorsque la WBC et la WBO lui ont offert les éliminateurs finaux.

La WBC a présenté l’ancien double challenger au titre et médaillé d’or olympique Luke Campbell comme l’adversaire potentiel, tandis que la WBO a mis en avant Emmanuel Tagoe, moins éprouvé.

Campbell était un test sérieux pour Garcia

Garcia a accepté le défi perçu plus difficile et a choisi d’affronter Campbell au début de 2021 – une avancée considérable en classe par rapport à son niveau de compétition auquel il était confronté avant ce point.

Au deuxième tour, il a été amené à remettre en question sa décision car une main gauche du Britannique l’a envoyé voler vers la toile.

Garcia a prouvé que tous ses critiques avaient tort en se remettant sur pied, en se recomposant et en marquant un coup de corps brutal KO pour terminer Campbell au septième tour.

Maintenant, Ryan Garcia, Gervonta Davis, Teofimo Lopez et Devin Haney sont tous reconnus comme des grands noms de la division des poids légers.

Mais que se passe-t-il ensuite?

Garcia a montré une vraie ténacité et un courage pour vaincre Campbell

Les fans réclament déjà que les quatre commencent à se battre. Pour le moment, ce ne sera pas le cas.

Lopez a accepté de se défendre contre le challenger obligatoire George Kambosos Jr.

Garcia a signé pour affronter son compatriote Javier Fortuna.

Haney devrait affronter l’ancien champion des trois poids Jorge Linares.

Et Gervonta a l’intention de monter en poids pour un combat avec Mario Barrios.

Ce sont tous des combats décents, mais tous ont un favori clair.

Les poids légers ont besoin de se battre pour former leur héritage

Certains commencent déjà à comparer cette époque à celle des emblématiques «Four Kings» des années 1980.

Entre eux, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Marvin Hagler et Roberto Duran se sont tous battus et ont produit certaines des plus grandes batailles de l’histoire du sport.

En fin de compte, c’est ce qui les a rendus formidables et, par conséquent, on se souvient encore avec tendresse d’eux à ce jour.

Bien qu’il soit bien sûr prématuré à ce stade de comparer Garcia, Davis, Lopez et Haney aux «Quatre rois», cela peut être une comparaison réalisable s’ils suivent le plan des légendes.

Combattez-vous rapidement, ne vous écartez pas de défis, offrez les matchs que les fans veulent voir et, gagner ou perdre, votre héritage sera glorieux.