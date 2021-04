Ryan Garcia reçoit un large soutien après que des problèmes de santé mentale l’ont poussé à se retirer du combat de Javier Fortuna

Ryan Garcia s’est retiré de son combat contre Javier Fortuna le 9 juillet en raison de problèmes de santé mentale.

Le poids léger de 22 ans est devenu célèbre ces dernières années, devenant d’abord une sensation des médias sociaux avant de s’établir comme un prétendant légitime à la boxe de classe mondiale.

Tom Hogan – Hogan Photos / Golden Boy

Garcia prend une pause de la boxe

Son triomphe du 2 janvier contre Luke Campbell a été une meilleure victoire en carrière et devrait être suivi d’un autre test solide.

Javier Fortuna a été choisi comme adversaire et le 9 juillet a été annoncé comme date plus tôt ce mois-ci.

Cependant, Garcia a maintenant publié la déclaration suivante: «Je sais que cette nouvelle peut être décevante pour certains de mes fans, mais j’annonce aujourd’hui que je me retire de mon combat du 9 juillet.

«En ce moment, il est important de gérer ma santé et mon bien-être.

«J’ai décidé de prendre un peu de temps pour me concentrer à devenir une version plus forte de moi-même.

«J’espère être de retour bientôt et j’ai hâte de revenir sur le ring quand je serai en meilleure santé.

«Je veux remercier Dieu, ma famille, mes médecins et mes supporters.»

Le promoteur de Fortuna, Sampson Lewkowicz, a donné des informations supplémentaires à Ring Magazine.

Il a expliqué: «Eric [Gomez, of Golden Boy] m’a appelé ce matin et m’a dit [Garcia] a des problèmes de santé mentale et qu’il a décidé de ne pas se battre.

La décision de Garcia de se retirer d’un combat pour cette raison est une situation rare dans la boxe – un sport où les qualités machistes sont généralement appréciées et les faiblesses perçues enterrées.

Le joueur de 22 ans a une attitude rafraîchissante et différente et a déjà discuté de ses problèmes d’anxiété dans une interview exclusive avec talkSPORT.com.

Garcia a déclaré en décembre: «Quand j’avais 17 ans, c’est à ce moment-là que je traversais vraiment cette anxiété extrême avec des crises de panique.

Tom Hogan – Hogan Photos / Golden Boy

Garcia a fait preuve d’une vraie ténacité et d’un courage pour vaincre Campbell lors de son dernier combat

«Je ne savais pas ce qu’était l’anxiété, mais l’anxiété pour moi est une arme à double tranchant.

«Cela peut être bon si vous savez comment y faire face et cela peut être très mauvais si vous ne savez pas ce que c’est.

«Quand j’avais 17 ans, je n’avais aucune idée de ce que c’était et grâce à ce voyage pour comprendre ce qu’était l’anxiété, j’en ai appris davantage sur moi-même.

«Émotionnellement, je sais ce qui me déclenche et juste mentalement, je sais ce qui me déclenche.

«Vous devenez une personne plus forte lorsque vous parlez d’anxiété et c’est ce que je voulais partager avec les gens.»

Mikey Williams / Meilleur classement

Le retour de Tyson Fury et l’histoire de la santé mentale pourraient bien avoir joué un rôle dans le changement d’attitude de la boxe envers le problème

Maintenant, il semble malheureusement que Garcia rencontre d’autres problèmes.

Remarquablement cependant, la communauté avec le sport typiquement endurci de la boxe a offert un soutien généralisé.

Il y a 10 ou 20 ans à peine, cela aurait probablement été une histoire différente, mais avec l’évolution des attitudes modernes à l’égard de la santé mentale, l’annonce de Garcia a suscité des éloges plutôt que du mépris.

Son promoteur Oscar De La Hoya a déclaré: «La santé de nos combattants est de la plus haute importance pour nous chez Golden Boy.

«Nous soutenons de tout cœur Ryan Garcia et lui souhaitons le meilleur pendant cette période.»

Tom Hogan – Hogan Photos / Golden Boy

Garcia est promu par De La Hoya

La santé de nos combattants est de la plus haute importance pour nous chez Golden Boy. Nous soutenons de tout cœur Ryan Garcia et lui souhaitons le meilleur pendant cette période. – Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 24 avril 2021

Une déclaration du WBC a ajouté: «Le président Mauricio Sulaiman et le WBC offrent à Ryan Garcia notre soutien total et approuvent sa décision de s’occuper de ses problèmes personnels.

«Nous sommes maintenant, comme toujours dans son coin.

«La pandémie COVID nous a tous posé des problèmes inimaginables, et lui, comme le reste de l’humanité, a été grandement affecté.

«Avec le Mois de la sensibilisation à la santé mentale en mai, le WBC travaillera avec diligence pour renforcer son programme de sensibilisation dans le monde entier.

«La décision courageuse de Ryan de se retirer en ce moment a souligné le fait que personne n’est à l’abri de l’impact de cette crise mondiale.

Il faut une âme courageuse comme Ryan Garcia pour exprimer ouvertement qu’il traverse des moments difficiles mentalement. Au lieu de le pointer du doigt, peut-être devriez-vous tous en tirer une leçon! Nous avons tous affaire à quelque chose, alors qu’est-ce qui nous rend meilleurs? #LOVEyours – Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) 24 avril 2021

Priez pour l’enfant, Ryan Garcia. Il est facile de critiquer, mais nous n’essayons jamais de comprendre pleinement ce à quoi certains peuvent faire face, à huis clos. – Jamel Herring (@JamelHerring) 24 avril 2021

Quiconque critique Ryan Garcia est un trou du cul. Ce que vous pensez que les combattants ne vivent pas dans la merde. Nous sommes humains comme vous MF – PRIEZ POUR LUI AU LIEU. – TEVIN FARMER (@ TevinFarmer22) 24 avril 2021

«Nous honorons le choix de Ryan en tant que champion du bien-être et le considérons comme une source d’inspiration pour ceux qui souffrent en silence.

“Le cas échéant, le WBC sera prêt avec un soutien total, pour le retour de Ryan sur le ring.”

Même le champion unifié des poids légers Teofimo Lopez – un futur rival potentiel – a laissé son propre message positif, soutenant Garcia contre les quelques commentaires négatifs qui lui ont été envoyés.

Il a tweeté: «Il faut une âme courageuse comme Ryan Garcia pour exprimer ouvertement qu’il traverse des moments difficiles mentalement.

«Au lieu de le pointer du doigt, peut-être devriez-vous tous en tirer une leçon! Nous avons tous affaire à quelque chose, alors qu’est-ce qui nous rend meilleurs? »

Il semble que la communauté de boxe se rallie autour du jeune, dans l’espoir qu’il se rétablisse bientôt et fasse un retour plus fort sur le ring.