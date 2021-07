Ryan Giggs “a donné un coup de pied à son ex et l’a jetée nue hors de sa chambre d’hôtel” .

Ryan Giggs a nié les accusations portées contre le Manchester Crown Court vendredi (Photo: Rex Features)

Le manager du football gallois Ryan Giggs a jeté son ex-petite amie nue hors de leur chambre d’hôtel et lui a donné un coup de pied dans le dos, a déclaré un tribunal.

L’ancien ailier de Manchester United est accusé d’un comportement contrôlant et coercitif contre Kate Greville entre août 2017 et novembre 2020.

Il a plaidé non coupable de l’infraction à la Manchester Crown Court vendredi.

Giggs nie un deuxième chef d’accusation selon lequel il aurait agressé Mme Greville, 36 ans, et lui aurait causé des lésions corporelles le 1er novembre 2020, à son domicile de Worsley, dans le Grand Manchester.

Il aurait délibérément donné un coup de tête à son désormais ex-petite amie.

Le copropriétaire de Salford City a également plaidé non coupable de voies de fait simples en battant la jeune sœur de Mme Greville, Emma Greville, au cours du même incident présumé. .

Les détails de son prétendu comportement contrôlant et coercitif ont été lus devant le tribunal, accusant Giggs de :

Le manager du Pays de Galles est également accusé d’avoir agressé son ex-petite amie et sa sœur (Photo: PA)

– Menacer d’envoyer des e-mails à ses amis et à ses employeurs au sujet de leur relation sexuelle.

– Jeter ses affaires hors de sa maison quand elle l’a interrogé sur les relations avec d’autres femmes.

– Lui donner un coup de pied dans le dos, puis la jeter nue hors de leur chambre de l’hôtel Stafford à Londres, puis lui jeter son sac lorsqu’elle l’accuse de flirter avec d’autres femmes.

– Envoyer des messages indésirables constants et passer des appels indésirables constants à elle et à ses amis lorsqu’elle a essayé de rompre la relation.

– Après avoir essayé de rompre la relation, se présentant régulièrement à l’improviste et sans y être invitée chez elle, sur son lieu de travail et dans sa salle de sport.

Peu de temps après avoir été inculpé des infractions, Giggs a publié une déclaration dans laquelle il a nié toutes les allégations et a déclaré qu’il “attendrait avec impatience de blanchir mon nom”.

Au cours d’une audience qui a duré moins d’une heure, le tribunal a également entendu que l’ancien couple était impliqué dans un litige civil distinct concernant la propriété d’un animal de compagnie.

Giggs devrait être jugé dans le cadre de la procédure pénale devant le Manchester Crown Court le 24 janvier.

Une nouvelle audience préliminaire aura lieu devant le même tribunal le 8 octobre.

La juge Hilary Manley a prolongé la caution de Giggs à condition qu’il ne contacte pas Kate ou Emma Greville, ou qu’il se rende à n’importe quelle adresse où ils se trouvent.

Giggs est en congé de son poste de manager du Pays de Galles, dont il a également été capitaine et a remporté 64 sélections en tant que joueur.

À l’époque où il jouait à Old Trafford, Manchester United a remporté 13 titres de Premier League, deux trophées de Champions League, quatre FA Cups et trois League Cups.

.

