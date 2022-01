Ryan Gosling devient franc à propos de sa famille dans une admission rare

Ryan Gosling, à une rare occasion, a parlé de sa vie de famille avec eva Mendes dans sa dernière interview pour GQ UK. Mendes et Gosling sont ensemble depuis des années et partagent deux enfants : Amada, 5 ans, et Esmeralda, 7 ans. L’acteur révèle comment l’ajout des deux enfants lui a appris la valeur du temps – surtout pendant la pandémie.

« J’ai l’impression que j’ai besoin de plus de temps pour le traiter. Mais nous avons deux enfants, nous passons donc beaucoup de temps à essayer de les divertir », a-t-il déclaré au média.

« Le temps, en général, est une chose à laquelle je pense beaucoup maintenant », a-t-il poursuivi. « Mes enfants grandissent si vite que je dois garder un œil sur l’horloge comme je ne le faisais jamais auparavant. »

Gosling admet qu’il fait « plus d’acteurs en quarantaine que dans nos films » pour occuper ses deux petits. « Une foule plus difficile, cependant », a-t-il plaisanté à propos de ses deux filles. Les deux, dit-il, « étaient à un âge difficile pour ne pas pouvoir voir d’autres enfants et interagir avec les gens, même si Eva et moi avons fait de notre mieux ».

Quant au film préféré des enfants de leurs parents, Gosling a répondu: « Mon frère le cochon a été un grand succès. » Le film de 1999 met en vedette sa femme actrice de 47 ans. Il s’agit d’un garçon qui se transforme en cochon, mais il n’y a pas de rancune à propos de leur choix. « Au fait, je le recommande vivement. Eva est incroyable dedans. »

la famille a généralement mené une vie privée, dont Mendes a parlé en avril de l’année dernière sur Instagram. « J’ai toujours eu une limite claire en ce qui concerne mon homme et mes enfants. J’en parlerai bien sûr, avec des limites, mais je ne publierai pas de photos de notre vie quotidienne », a déclaré Mendes dans un rapide commentaire. « Et puisque mes enfants sont encore si petits et ne comprennent pas ce que signifie vraiment publier leur image, je n’ai pas leur consentement. Et je ne publierai pas leur image tant qu’ils n’auront pas l’âge de me donner leur consentement. comme Ryan et moi, cela fonctionne pour nous de cette façon, pour rester privé. «