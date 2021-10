Ryan Gosling donne un aperçu rare de la façon dont lui et Eva Mendes ont été parent pendant la quarantaine

Ryan Gosling et Eva Mendes partagent rarement un regard sur leur vie en dehors d’un plateau de tournage, mais Gosling a offert une brève idée de ce qu’ils ont fait pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus. Dans une nouvelle interview avec GQ sur son partenariat de marque avec l’horloger Tag Heuer, Gosling a plaisanté en disant que lui et Mendes avaient « plus agi en quarantaine » que pendant toute leur carrière pour divertir leurs enfants. Gosling et Mendes sont en couple depuis 2011 et sont parents de filles Esmeralda Arnada, 7 ans, et Amanda Lee, 5 ans.

« Nos enfants sont jeunes, donc c’était une période difficile pour eux d’être séparés des autres enfants et de ne pas pouvoir voir la famille et ainsi de suite. Nous avons donc fait de notre mieux pour les divertir. Je pense qu’Eva et moi avons fait plus d’acteurs en quarantaine que nous avons dans toute notre carrière », a déclaré Gosling lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait pendant la quarantaine. Il a plaisanté en disant que le couple « passait beaucoup de notre temps » à jouer des histoires dramatiques au coucher pour leurs filles, mais qu’elles n’avaient pas développé de compétences en matière de fabrication de pain.

Le partenariat avec Tag Heuer est la première fois que Gosling, 40 ans, s’associe à une marque. Il est fan de l’entreprise depuis longtemps, ce qui a facilité l’acceptation de l’accord. Ses filles ont également eu une influence sur la décision. Mendes, 47 ans, lui a également offert une montre lors de sa première fête des pères. « Sur ce niveau technique, ils innovent et sont des leaders depuis plus de 160 ans », a déclaré Gosling à propos de Tag Heuer. « Donc, ça a aussi facilité les choses. Et puis sur le plan personnel, je pense au temps plus qu’avant. J’ai deux enfants et ils grandissent vite. Alors je surveille l’horloge plus qu’avant. à. »

Gosling et Mendes n’ont jamais partagé de photos de leurs enfants, et Gosling n’a même pas de page Instagram. Avant que Mendes ne supprime toutes ses publications sur Instagram, elle a dit aux fans qu’elle ne partagerait jamais de photos de ses filles jusqu’à ce qu’elles soient en âge de donner leur consentement. « J’ai toujours eu une limite claire en ce qui concerne mon homme et mes enfants. J’en parlerai bien sûr, avec des limites, mais je ne publierai pas de photos de notre vie quotidienne », écrivait Mendes à l’époque, rapporte PERSONNES. « Comme mes enfants sont encore si petits et ne comprennent pas ce que signifie vraiment publier leur image, je n’ai pas leur consentement. Et je ne publierai pas leur image tant qu’ils ne seront pas assez grands pour me donner leur consentement. »

L’année dernière, Mendes a déclaré à PEOPLE que leurs filles étaient déjà « leurs propres femmes », ajoutant qu’il était « si beau de les voir » grandir. « Ma fille de 5 ans a coupé ses chaussettes, la partie du pied, et elle aime porter des chaussettes comme manches », a déclaré Mendes à propos d’Esmeralda à l’époque. « Et l’autre jour, elle portait des sous-vêtements en guise de chapeau et je me suis dit: » C’est incroyable. » J’aimerais pouvoir faire ça. Je ne peux pas. »