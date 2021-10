Ryan Gosling pourrait jouer Ken dans le film Barbie avec Margot Robbie

Ryan Gosling négocie son incorporation au film sur Barbie qui mettra en vedette Margot Robbie et qui sera réalisé par Greta Gerwig, a rapporté vendredi le portail Deadline.

Si les discussions aboutissent, Gosling incarnera Ken et rejoindra le casting de ce film, écrit par Gerwig avec son partenaire, le cinéaste Noah Baumbach.

Gosling, l’un des acteurs les plus recherchés à Hollywood aujourd’hui, était nominé aux Oscars pour Half Nelson (2006) et La La Land (2016).

L’acteur serait en couple avec Robbie, qui donnera vie à Barbie et qui est un autre nom en majuscule dans le cinéma américain en ce moment.

Nominé aux Oscars de la meilleure actrice pour Moi, Tonya (2017) et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Bombe (2019), Robbie sera également le producteur du film sur Barbie.

Le projet de film sur la célèbre poupée est en développement à Hollywood depuis des années.

En premier lieu, il était lié au studio Sony, qui a conclu en 2014 un accord avec Mattel pour s’occuper de cette adaptation cinématographique.

En 2016, on a appris qu’Amy Schumer avait été choisie par Sony pour jouer dans un film sur une femme qui vivait à Barbieland et qui a été expulsée de ce monde pour ne pas être assez parfaite, pour sa personnalité excentrique et pour ne pas se conformer aux conventions sociales.

L’année suivante, Schumer a démissionné de ce film en raison de problèmes d’horaire.

En juillet 2017, Anne Hathaway est entrée en scène, qui s’est entretenue avec Sony pour remplacer Schumer.

Par la suite, le studio a retardé la sortie de ce film d’août 2018 à mai 2020.

Source : Cependant