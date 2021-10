Ryan Gosling sera le Ken de la Barbie de Margot Robbie dans le film « Barbie »

Si vous pensiez que celui de Greta Gerwig action en direct Barbie film co-écrit par Noé Baumbach et mettant en vedette Margot Robbie était le résultat d’un rêve fiévreux que vous aviez après avoir fumé du Barbie OG en regardant Lady Bird, ce n’était pas le cas. C’est une chose réelle et cela se produit toujours. Et bien, la vraie Ken Doll Matt Bomer peut aller de l’avant et jeter toutes ces bouteilles de Sun-In et de décolorant pour les cheveux dans la benne, parce que Ryan Gosling va probablement dire, « Hey Girl Barbie », comme Ken.

Tout le chemin du retour en 2016, tout le monde pensait: «Pourquoi les métiers du cinéma continuent-ils à mal orthographier ‘Film Cabbage Patch’ en tant que ‘Film Barbie’? lorsqu’il a été annoncé que Amy Schumer jouait le rôle-titre dans un film de Barbie. Amy a finalement abandonné le film Barbie et on a dit que Anne Hathaway allait la remplacer. Mais cela ne s’est jamais produit, et la merde a obtenu chaque couche de QUIRKY et d’ANGSTY quand nous avons tous entendu que Greta Gerwig et Noah Baumbach écrivaient le film Barbie ensemble. Greta a ensuite décidé de réaliser également et en 2018, elle a trouvé sa Barbie en Margot Robbie qui produit également via sa société de production LuckyChap. Je commençais à penser que le seul film de Barbie que j’aurais vu de ma vie est le film d’horreur Barbie que mon petit ami et moi avons fait avec la caméra VHS de son père (ALERTE SPOILER : Day-To-Barbie était le tueur.) Mais la Barbie le film avance enfin et il semble que Ryan Gosling va jouer l’autre icône en plastique sans mamelon et sans génital.

Deadline dit que Ryan a d’abord refusé le rôle en raison de conflits d’horaire, mais WarnerBros. a une sérieuse érection pour lui en tant que Ken et a l’impression qu’il est le seul pour le rôle. Cela a du sens puisque Ryan Gosling est le seul bel acteur blanc du jeu. L’emploi du temps de Ryan s’est finalement éclairci et il est maintenant sur le point de signer.

Compte tenu de son emploi du temps chargé, Gosling a d’abord renoncé à jouer le rôle, mais les initiés ajoutent qu’au fur et à mesure que la pré-production s’éternisait et que le studio restait persistant, lui étant leur seul choix, une ouverture dans son emploi du temps est apparue, lui permettant de s’inscrire. Avec Gosling sur le point de signer, le film semble être sur le point d’obtenir le feu vert, et l’espoir serait de tourner au début de 2022.

De toute évidence, dans ce film de Barbie, Barbie est une poète torturée autrefois célèbre qui n’a pas écrit une ligne depuis des années parce qu’elle a été enterrée dans des couches de son propre doute alors que la carrière de son ex-mari chorégraphe, Ken, progresse. Mais l’espoir jaillit en elle lorsque Ken lui propose de travailler ensemble sur un ballet inspiré de ses plus grandes œuvres. Et après que Ken ait choisi un mystérieux danseur inconnu comme rôle principal, le mystérieux danseur inconnu se lie d’amitié avec le couple, ce qui change tout. Et évidemment, le mystérieux danseur inconnu doit être joué par Magic Earring Ken !

TIL à propos de Earring Magic Ken, la poupée Ken accidentellement gay de 1993 qui a été rapidement abandonnée, et je lui souhaite une heureuse fierté ☺️🏳️‍🌈💜 pic.twitter.com/MtPQwwJHzv – Rebecca Gold 💅🏻👩🏼‍💻🔮 (@RebeccaSGold) 4 juin 2021

En gros, ce que je dis c’est de me donner le Magic Cock Ring Ken dans le film Barbie ou de ne rien me donner !

Photos: Wenn.com, Mattel