Ryan Gosling sera le Ken de la Barbie de Margot Robbie en live action

Si Internet était déjà enthousiasmé par le Le choix de Margot d’être Barbie, désormais avec Ryan Gosling dans le rôle de Ken, est devenu l’un des films les plus attendus de 2022. Le live action où l’actrice de Moi, Tonya, donnera vie à la poupée, sera écrit par Greta Gerwig et son mari Noah Baumbach. Étant donné que l’on connaît déjà le style des deux cinéastes, on peut s’attendre à une histoire de poupée zéro conventionnelle et avec un humour très caractéristique.

Il n’y a pas encore de détails sur l’intrigue, mais ce que les producteurs ont dit, c’est que nous pouvons nous attendre à une histoire qui va défaire toutes les conventions qui existent à propos de la poupée Barbie. Nous ne savons pas non plus à quel point Ken sera impliqué.

De plus, nous n’avons pas vu Gosling dans un film depuis longtemps. La dernière fois qu’il a sorti un de ses films, c’était First Man en 2018. Et il a récemment terminé le tournage de The Grey Man avec Chris Evans et la direction des frères Russo. Maintenant, Internet ne peut pas attendre voir Gosling et Robbie comme Ken et Barbie de chair et de sang. Certains pensent qu’il est prêt pour le rôle de son personnage dans Crazy, Stupid, Love.

Le rôle de Ryan Gosling dans Crazy, stupid, love était tellement codé que je sais pertinemment qu’il va dévorer ce rôle – azhar (@ SUCC3SSlON) 22 octobre 2021