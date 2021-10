Ryan Hurd dit que son premier album n’existerait pas sans Maren Morris

Dans le monde de la musique country, certaines collaborations brillent un peu plus que le reste.

Depuis Ryan Hurd et femme Maren Morris se sont réunis pour la chanson « Chasing After You », les fans n’ont pas pu s’arrêter d’écouter ce morceau puissant, qui explore l’amour, le chagrin et la beauté ultime des relations.

Plus de huit mois après la sortie du duo, le couple continue de célébrer son succès avec plusieurs nominations aux CMA Awards 2021, dont l’événement musical de l’année et le clip vidéo de l’année.

Et si les fans aiment « Chasing After You », attendez d’entendre le reste du premier album de Ryan, Pelago, officiellement sorti aujourd’hui.

« C’était tellement amusant à faire. Je pense que ce sont exactement les chansons que j’avais besoin de sortir. C’est une représentation tellement large de moi en tant qu’écrivain et artiste et en tant que personne », a partagé Ryan en exclusivité avec E! Nouvelles. « C’est une telle crête de montagne, pour arriver au point où vous avez un single assez gros pour sortir un album complet à Nashville. C’est un gros problème et pas quelque chose que je prends pour acquis. Je suis reconnaissant à mon équipe de s’en tenir à moi aussi longtemps et pour Maren. »